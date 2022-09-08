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08 Eylül 2022 Perşembe 13:04:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 13:04:00

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor... Destek 25 milyar lirayı bulacak

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yürüttüğü çalışmalar neticesinde aile destek tutarlarının artırılması, doğal gaz ve elektrik faturalarına sağlanan desteğin artarak devam etmesi ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması için ayrılan bütçenin 20-25 milyar lirayı bulması bekleniyor.

Hükümetin yeni dönem sosyal yardım paketi kapsamında enerji ve aile destek tutarları artırılacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlanacak.

Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir araya gelerek aile, enerji ve eğitim destekleri olmak üzere 3 sac ayağından oluşacak paketin detaylarını görüştü. Sosyal Yardım Paketi'nin detaylarını ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Mevcut durumda 450-600 lira arasında değişen miktarlarda olmak üzere 12 ay süreyle ödenen Aile Destek Programı tutarları ile bundan yararlanan aile sayısının yeni paketle artırılması öngörülüyor.

Bugüne kadar, program kapsamında, 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıfları aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon lira ödendi.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK TÜKETİM DESTEKLERİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir müjde de Doğal Gaz Tüketim Desteği Programı için vermişti. Erdoğan, bu yıl da sürdürülecek desteğin kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere yüzde 5 fazlasıyla yapılacağını açıklamıştı.

Program kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden devam ediyor. Yılda 2 kez yapılan ödemeler kapsamında hanelere 450-1150 lira arasında destek sağlanıyor. Söz konusu desteğin ve destekten yararlanan hanelerin artırılması hedefleniyor.

Elektrik Tüketim Desteği kapsamında da 1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat, 3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat, 4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek veriliyor. 2 bakanlığın yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde enerji desteklerinden yararlanan nüfus sayısı ve tutarlarının artırılması planlanıyor.

Yeni bir destek paketi olarak sunulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu eğitim desteği kapsamında da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından farklı ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere kırtasiye yardımı yapılacak.

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, hükümetin yeniden düzenlediği sosyal desteklerin toplam 20-25 milyar liraya ulaşacağı hesaplandı.

Etiketler : sosyal yardım paketi DESTEK Hazine ve Maliye Bakanlığı
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