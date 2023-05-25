Emekli aylığına hak kazanan EYT'liler de ev hanımı, şehit yakını, işsiz, gaziler gibi emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya başlayacak.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasından yararlanarak emekli aylığına hak kazanan EYT'liler de ev hanımı, şehit yakını, işsiz, gaziler gibi emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya başlayacak.

Bu yıl emekli olanlar, aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeyecek. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene ait vergi oranı sıfır olarak uygulanacak. Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenlerin belediyelere başvuruda bulunması gerekiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri sahibi olan da indirimli vergi oranından yararlanılabilir. Evini kiraya verip kirada oturan da bu haktan yararlanabilir. Emekli olup sürekli ikâmet edilen tek bir yazlık için vergi verilmiyor. Bu yıl emekli olan EYT'liler, bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmamak şartıyla gelecek yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanacak. EYT'lilerin emlak vergisine yönelik sorularının yanıtları şöyle:

YAZLIK EV İÇİN DE VERGİ MUAFİYETİ VAR MI?

Tek mesken için emlak vergisi muafiyeti uygulanıyor. Yazlık evini sürekli kullanan (ikamet zorunlu) muafiyeti bu evi için kullanabilir ancak başka bir evi varsa orası için yararlanamaz.

EMLAK VERGİSİ DEĞERİ NASIL HESAPLANIYOR?

Dört yılda bir takdir komisyonlarınca belirleniyor. Geçen yıl takdir komisyonları 2022-2025 yıllarında geçerli sayılacak değerleri belirledi. Bu yıl yeni değerlere göre ödemeler gerçekleştiriliyor. Ara yıllarda da rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Bu tutarın üzerine gayrimenkulün çeşidine göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutlarda büyükşehir sınırlarında binde 2, diğer yerlerde de binde 1 ekleme yapılıyor.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANMAK İÇİN OTURMA KOŞULU VAR MI?

Böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen konutun boş olması ya da kiraya verip kendisinin kirada oturması durumunda emlak vergisi ödenmez. Ayrıca bedel ödemeden çocukları ya da diğer aile bireyleri tarafından daimi olarak kullanılması durumunda da muafiyet geçerli oluyor. Eşlerin her ikisi adına gayrimenkul varsa ve birinde oturuluyor diğeri de boşta duruyorsa indirimli emlak vergisi uygulanır.

EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLAR DA VERGİ MUAFİYETİNDEN YARARLANIYOR MU?

Emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor. Faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin önceki yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması gerekiyor. Bu tutar 150 bin lira olacak.

HEM KENDİSİNİN HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?

Hayır ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.

HİSSELİ KONUTTA DA VERGİ MUAFİYETİ VAR MI?

200 metrekareyi geçmeyen konutta hissesi bulunan emekliler hisseleri oranında muafiyetten yararlanır. Hisselerine ait kısım için vergi muafiyeti uygulanır.

EYT KAPSAMINDA MAYIS İTİBARIYLA EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANDI. OTURDUĞUM EVİN EMLAK VERGİSİNİ BU YIL YATIRACAK MIYIM?

BU yıl emekli olanlar, aylık bağlanan tarihi izleyen yıldan itibaren indirimli emlak vergisi ödeyecek. Sadece bir evi olanlar için vergi muafiyeti 2024 yılında başlayacak. Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor. Bildirimde bulunmazsanız size vergi çıkacaktır. Muafiyetten yararlanmak için ücret, tarımsal ve mesleki faaliyet, konut ya da işyeri, mevduat, faiz gelirinin olmaması gerekiyor.

BU MUAFİYET EYT KAPSAMINDA EMEKLİLİĞE HAK KAZANANDAN DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR İÇİN DE UYGULANIYOR MU?

DUL, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı alanlarda muafiyetten yararlanabilir. Bu muafiyet yetim aylığının yanı sıra boşandığı eşinden nafaka alanlar için de geçerli. Emlak vergisi muafiyetinden 18 yaşından büyük işsizler, gaziler, engelliler, ev hanımları, şehitlerin dul ve yetimleri de yararlanıyor.