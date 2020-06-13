  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8191
  • Euro
    7,6779
  • Altın
    379,3570
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Selçukı açıkladı: Süreyi uzatıyoruz
Fındık ihracatına Trabzon damgası
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 520 bini geçti
Türkiye'nin karnesi "pekiyi"
Pişirmeye hazır balık satılacak!
Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gö ...
'Erkenci şeftali' üreticisinin yüzünü güldürdü
Çip teknolojisinde ABD-Çin kapışması
En büyük pazarlar Çin'den umutlu
Karantina bitti mahalle polisimizin kurdeleyi kesmesiyle açıldı
Hindistan'da 24 saatte 11 bin 452 yeni vaka tespit edilirken 386 kişi de yaşamını yitirdi
Fransa'da skandal! Savaş suçlusu Hafter'e ödül verdiler
İran Cumhurbaşkanı'ndan flaş koronavirüs açıklaması!
Türkiye'nin rüzgar enerjisi karnesi 'pekiyi'
Karantinada tam 102 kilo aldı
Jandarma 181 yıldır vatan nöbetinde
Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinin hizmet kalitesi yeni yatırımlarla artırılacak
Türkiye'nin en uzunu: Hazırlıklar tamam!
İlik nakliyle yaşama tutunan Çağan, Kovid-19'u da yendi
Beşiktaş harekete geçti! Kaleye sürpriz transfer
Haliç 90'lı yıllara döndü İBB 'Bizimle ne alakası var' dedi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 742 bini geçti
8 tondan sadece 1 litre çıkıyor!
Görenler gözlerine inanamıyor! 2 tonluk boğa araba fiyatına satıldı
13 Haziran 2020 Cumartesi 12:22:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 12:22:00

Tüketiciye kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığının balık tüketiminin artması için vereceği işlenmiş su ürünleri desteğiyle tüketiciye zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış, fileto haline getirilmiş ve pişirmeye hazır paketlenmiş ürünler sunulacak.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkanı Faruk Coşkun, Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanacak destekle balık ürünlerinin süpermarketlerde temizlenmiş, dilimlenmiş, fileto, füme, köfte ve benzeri olarak paketli halde sunulacağını bildirdi.

Bakanlık, Türkiye'de balık tüketiminin artırılması, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda işlenmiş ürünlere daha ekonomik olarak ulaşması için yeni bir destek vermeye başlayacak. Buna göre, balık ürünlerini işleyip paketleyerek iç piyasada tüketilmesi için zincir marketlere satan üreticilere 100 bin kilograma kadar, kilogram başına 2 lira destek sağlanacak. Destek kapsamında, Türk somonu, alabalıklar, çipura, levrek, sazan, sarıağız ve tilapya olacak.

Faruk Coşkun, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de iç piyasada balık tüketiminin çok düşük olduğunu söyledi. Tüketimin artırılması amacıyla böyle bir karar alındığını belirten Coşkun, bunun için piyasaya hazır, işlenmiş ve temizlenmiş ürün sunacaklarını ifade etti. Coşkun, "İnsanların hemen evlerinde fırına vereceği ya da ızgara yapacağı kılçığı ayıklanmış hazır ürünler olsun istedik. Bunlar, temizlenmiş, dilimlenmiş, fileto, füme, köfte şeklinde paketli halde satışa sunulan soğutulmuş veya dondurulmuş ürünler olacak. Biz de buna uygun üretim yapacağız." dedi.

Kilogram başına 2 lira desteği de balık işleme tesislerine yapılacak ödeme için kullanacaklarını vurgulayan Coşkun, uygulamanın üreticiye kar getirmeyeceğini ancak balık tüketiminin artmasına katkı sağlaması açısından önem taşıdığını anlattı. Coşkun, destek ödemesinin de kendilerine yıl sonunda yapılacağı bilgisini verdi.

"Balık satış kampanyaları devam edecek"

Coşkun, alınan kararla destekleme ödemelerinden, balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yüzde 1 kesinti yapılacağını aktararak şunları kaydetti:

"Bu kesintiyi Türkiye genelinde iç tüketimi artırmaya yönelik reklam ve tanıtım kampanyaları için kullanacağız. Sosyal medyada ve televizyonlardaki yemek programlarında balık tüketiminin teşvik edilmesi için görüşmeler yapıyoruz. Salgın sürecinde yaptığımız iki ya da üç günlük indirimli balık satış kampanyalarına da devam etmek istiyoruz. Ülkede kişi başı yıllık balık tüketimi 5-6 kilogram civarında. Avrupa'da 22 kilogram olan bu miktar, dünya ortalamasında ise 16 kilogramı buluyor. Türkiye'de de her türlü kaliteli balık üretiliyor. Vatandaşımız pahalı ithal balık yerine, daha ucuza balık tüketebilir. Şu anda işleme tesisleri ve süpermarketlerle görüşülüyor, ürünler haftaya marketlere ulaşır." 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER