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28 Aralık 2022 Çarşamba 10:20:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 10:20:00

Tüketiciler marketlerde plastik poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek

Kaynak: AA

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Plastik poşette marketlerin ödeyeceği geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi. Tüketiciler marketlerde plastik poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 2023'de alınacak geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, plastik poşette yüzde 122,93 düzeyindeki yeniden değerleme oranıyla 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı, bu kararla 38,5 kuruş olarak belirlendi.

Böylece, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak. Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek.

Öte yandan kararla, lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik, cam, metal, ahşap, kompozit ambalajları için de geri kazanım katılım payı tutarlarında düzenleme yapıldı.

Etiketler : geri kazanım tüketici market poşet
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