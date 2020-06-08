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08 Haziran 2020 Pazartesi 09:11:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 09:11:00

Tüketici teknolojisi pazarında Kovid-19 etkisi: Bilgisayar ve webcam satışları arttı

Kaynak: AA

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Türkiye'deki tüketici teknolojisi pazarı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 büyüyerek 17,2 milyar liralık ciroya ulaştı. Kovid-19 etkisiyle satışı en fazla artan ürünler masaüstü bilgisayar, webcam ve dizüstü bilgisayar oldu.

Türkiye'deki tüketici teknolojisi pazarı, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 büyüyerek 17,2 milyar liralık ciroya ulaştı. Pazardaki ürün gruplarından en yüksek büyümeyi kaydedenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle masaüstü bilgisayar, webcam ve dizüstü bilgisayar oldu.

AA muhabirinin araştırma şirketi GfK'nin verilerinden yaptığı derlemeye göre, Kovid-19 salgını sürecinde yapılan "evde kalma" yönündeki çağrılar ve "uzaktan çalışma" yöntemi, özellikle tüketici teknolojisi ürünleri pazarında hareketliliği beraberinde getirdi. Bilgisayar satışlarındaki artış dikkati çekti.

Ülkedeki tüketici teknolojisi pazarı, yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 20,8’lik büyüme performansıyla 17,2 milyar lira ciro elde etti.

Bu kapsamda, bilgi teknolojileri sektöründeki ciro da aynı dönemde yüzde 82,4 artışla 1,9 milyar lirayı buldu.

Söz konusu dönemler kıyaslandığında bütün ürün gruplarının ciroları büyürken, en fazla artış Kovid-19 sürecinin etkisiyle masaüstü bilgisayar, webcam ve dizüstü bilgisayarda oldu. Oyun bilgisayarı satışları geçen yılın ilk çeyreğinde düşmesine karşın, bu yılın aynı döneminde çift haneli büyüme gösterdi.

Ofis makineleri ve sarf malzemeleri sektörü de yüzde 43,2 büyüyerek, ocak-mart döneminde 168 milyon lira ciro elde etti. Söz konusu grupta tanklı yazıcılar büyümeyi tetikleyen ürünler oldu.

Evde sinema keyfi isteyenler büyük televizyonları seçti

Tüketici elektroniği de yılın ilk çeyreğinde 2 milyar lira ciro elde ederek 2019'un ilk çeyreğine göre yüzde 17 büyüdü. Ev ses sistemleri ve video oynatıcı kategorileri dışındaki tüm kategoriler geçen yılın ocak-mart dönemine göre büyüme kaydederken, TV kategorisi cirosal olarak yaklaşık yüzde 18'lik büyümeye imza attı.

Yılın ilk çeyreğinde UHD ve akıllı TV'ler geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 37 ile çift haneli büyüme kaydetti. TV ürün grubu içinde 60 inç ve üzeri TV'ler en yüksek büyümeye sahip segment oldu.

Beyaz eşyaya 4 milyar lira harcandı

Ayrıca, büyük beyaz eşya sektöründeki satışlar da yaklaşık 4 milyar liraya ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15 büyüme gösterdi. Büyük beyaz eşya sektöründe, 2019 yılı ile karşılaştırıldığında tüm kategorilerde çift haneli büyüme gözlenirken, kurutma makineleri ürün grubu en yüksek artışı yakaladı.

Çamaşır makinesi ürün grubu içinde ocak-mart döneminde 2019'un birinci çeyreğine göre, 9 kilogram kapasiteli çamaşır makineleri yüzde 20, 10 kilogram ve üzeri olanlar ise yüzde 88 büyüme gösterdi. Buzdolabı kategorisinde 500 litre ve üzeri ürünlerin cirosu aynı süreçte yüzde 21 artarken, derin dondurucuda bu oran yüzde 19 olarak kaydedildi.

Küçük elektrikli ev aletleri sektörü de bu dönemde yüzde 14 büyüyerek 1,6 milyar lira ciroya ulaştı.

Yeni nesil Türk kahve makineleri, espresso ve filtre kahve makinelerinin etkisiyle sıcak içecek hazırlama, sıcak hava ile saç şekillendiren ürünler ve saç düzleştirici taraklar ile şekillendiriciler ilk çeyrekte en çok büyüyen kategoriler oldu.

Telekom sektöründe büyüme martta yavaşladı

Telekom sektörü yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 büyüyerek 7,5 milyar lira ciro sağladı. Bu dönemdeki büyüme, martta Kovid-19 etkilerinin görülmesiyle bir miktar beklentilerin altında gerçekleşti.

Akıllı saatler ve mikrofonlu kulaklıklar çift basamaklı büyümeyle geçen yılın aynı çeyreğindeki pozitif performanslarını sürdürdü.

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