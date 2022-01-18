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18 Ocak 2022 Salı 11:23:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 11:53:00

Tüketici lehine tarihi adım! Koruma zırhı geliyor

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Fatura, ev alma ve abonelikte tüketiciyi koruma zırhı geliyor. Abonelik sözleşmelerinde tüketici lehine tarihi adımlar atılacak. Ev alım satımları, otomobil sektörü, faturalandırma ve abonelikler başta olmak üzere tüketiciye daha fazla güvence sağlanması ve korunması için düğmeye basıldı.

Taksitli alışverişten abonelik hizmetine, konut alımından devre tatil satışına kadar Tüketici aleyhine olan birçok başlık için teklif hazırlanıyor. Tüketicinin en fazla şikayet ettiği konular ile ilgili değişiklik için çalışma yapılıyor. Gayrimenkul alım sözleşmelerinin noterde yapılmasından tatil vaat edilenlere, telefon, internet aboneliğine kadar birçok değişiklik pakette yer alacak.

FATURA, OTOMOBİL SEKTÖRÜ, EV ALIM SATIMI GİBİ BİRÇOK ALANDA YENİ DÖNEM

AK Parti ve ilgili bakanlıklar, tüketicilerin sorunlarını çözmek, en çok şikayet ettikleri konuları ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Önümüzdeki haftalarda TBMM Başkanlığına sunulması planlanan düzenlemede şu değişikliklerin yer alması bekleniyor

TEMERRÜDE DÜŞME ZORLAŞACAK: Tüketicilerin taksitlerini ödeyemedikleri için temerrüde düşme süreçleri zorlaştırılacak.

CAYMA HAKKINA KOLAYLIK: Tüketicinin cayma hakkına ilişkin kolaylıklar getiriliyor.

EV ALIMINDA YENİ DÖNEM: Tüketiciden en fazla gelen şikayetler ev alım süreçleri ile ilgili. Özellikle de bir dairenin birden fazla kişiye satılması, üstünde haciz olması, oturma izni bulunmaması gibi konularda. Yapılacak düzenleme ile bu şikayetlerin ortadan kaldırılması planlanıyor. Bu kapsamda satış vaadi sözleşmeleri noter huzurunda yapılacak. Tüketici aldığı daire üzerinde ipotek, haciz var mı, başkasına satılmış mı görebilecek.

TAPU İLE İLGİLİ HERŞEY NOTERDE: Tapuda değişiklik gerektiren her şeyin noterde yapılmasının önü açılacak.

DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ: Devre mülk tatili sözleşmelerinde sözleşme süresi 10 yıldan az olamayacak.

TATİLE İLİŞKİN TÜM AYRINTILAR: En fazla şikayet gelen konulardan biri de tatil sözleşmeleri. Vatandaşa vaat edilenlerin yerine getirilmemesi tatilleri de zehir ediyor. Yapılacak düzenleme ile tatile ilişkin sözleşmelerde verilecek hizmetin kapsamı açıkça belirtilecek. Örneğin her şey dahil derken neyi kastediyor, hangi hizmetler bu kapsama giriyor tüketici detaylı şekilde bilecek.

ABONELİK SÖZLEŞMELERİ: Abonelik sözleşmelerinde tüketici korunacak. Telefon, internet aboneliği gibi konularda sürenin 24 aydan 12 aya indirilmesi planlanıyor.

ARAÇ KİRALAMA: Araç kiralama süreçleri de şikayet koruları arasında yer alıyor. Buna ilişkin de tüketici koruyacak düzenlemeler yapılması düşünülüyor.

Etiketler : Abonelik sözleşmeleri PARA ARAÇ KİRALAMA DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ
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