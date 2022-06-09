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09 Haziran 2022 Perşembe 23:48:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 23:48:00

Tüketici kredileri vade sürelerinde değişiklik

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BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi vadeleriyle ilgili güncellemeyi paylaştı.

BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

Limiti yirmi beş bin Türk lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi, limiti beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi karları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlendi.

BDDK, ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi için adımlar atacak.

Etiketler : BDDK ticari krediler tüketici kredileri
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