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22 Kasım 2022 Salı 10:41:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 10:41:00

Tüketici güven endeksi kasımda yüzde 0,6 arttı

Kaynak: AA

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Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 0,6 artışla 76,6'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasımda, geçen aya göre yüzde 0,6 arttı. Ekimde 76,2 olan endeks, bu ay 76,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ekimde 57,5 iken kasımda yüzde 1,5 artışla 58,3'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise ekimde 76,2 iken kasımda yüzde 0,5 azalışla 75,8'e geriledi.

Ekimde 77,9 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,4 artışla bu ay 80,5 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ekimde 93,1 iken kasımda yüzde 1,2 azalışla 91,9 olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : tüketici güven endeksi tüik ekonomi
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