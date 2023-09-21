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21 Eylül 2023 Perşembe 10:56:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 10:56:00

Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 5,1 artarak 71,5 oldu

Kaynak: AA

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Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 5,1 artarak 71,5'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustosta 68 iken eylülde yüzde 5,1 artarak 71,5 oldu. Böylece endeks; haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki düşüşün ardından yeniden yükseldi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi aylık bazda yüzde 0,1 artışla 56,2 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustosta 63,7 iken bu ay yüzde 8,1 artışla 68,9 oldu.

Ağustosta 63,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 7,8 artışla bu ay 68'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ağustosta 89 iken eylülde yüzde 4,2 yükselişle 92,7 olarak hesaplandı.

Etiketler : Tüketici Güveni Artış Oranı SEO Uyumlu Etiket Türkiye İstatistik Kurumu
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