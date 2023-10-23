VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara'da DEAŞ operasyonunda 33 gözaltı
Türkiye 9 ayda 3,5 milyar dolarlık hafif ticari araç-kamyon ihraç etti
Nemrut Dağı'nda yapılan nano kireç uygulaması olumlu sonuç verdi
Emtia piyasasında geçen hafta temkinli yükseliş görüldü
"Gazze'ye kara harekatı, takviye ABD kuvvetleri gelene kadar ertelenecek"
Trafiğe eylülde 198 bin 740 aracın kaydı yapıldı
23 Ekim 2023 Pazartesi 10:07:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 10:07:00

Tüketici güven endeksi eylülde arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 4,4 artarak 74,6'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla yüzde 4,4 arttı. Eylülde 71,5 olan endeks, ekimde 74,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, aylık bazda yüzde 6,1 artışla 59,7 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, eylülde 68,9 iken bu ay yüzde 5,4 artışla 72,6 oldu.

Eylülde 68 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 7,2 artışla bu ay 72,9'a çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise eylülde 92,7 iken, ekimde yüzde 0,5 yükselişle 93,2 olarak hesaplandı.

Etiketler : tüketici güven endeksi eylül tüik
Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor

Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor
Hint rüzgarı esecek

Hint rüzgarı esecek
Hapsi isteniyor

Hapsi isteniyor
Babaya son bakış

Babaya son bakış
Oğlumla gurur duyuyorum

Oğlumla gurur duyuyorum
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
At üzerinde güzellik yarışması

At üzerinde güzellik yarışması
Kolpaçino'nun yaşam koçu

Kolpaçino'nun yaşam koçu
Ayrıldılar

Ayrıldılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX