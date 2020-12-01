TÜİK Tefe Tüfe Kasım enflasyon ayı oranı ne kadar olacak? Aralık ayı kira artışı zam oranları ne zaman açıklanacak?

TEFE ve TÜFE enflasyon oranları ile kira zamları belirlenirken asgari ücret ve memur maaş zammı, emekliler için emekli maaşı zammı içinde belirli bir etkendir. Buna göre, emekliler, asgari ücretliler ve memurların gözü zam oranlarında. İnternet aramalarında "TÜİK Tefe Tüfe Kasım ayı oranı ne kadar olacak? Kira artışı zam oranları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arayanlar ayrıntılara ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinden ulaşabilirler.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK enflasyon rakamları için geri sayım başladı. TÜİK Kasım ayı enflasyon oranları ve Aralık kira artışı 2020 oranı için geri sayım başladı. Açıklanacak rakam milyonlarca çalışan için asgari ücret ve memur maaş zammı, emekliler için emekli maaşı zammı, ev sahipleri ve kiracılar için Aralık ayı kira artışı resmi zam oranı ve asgari ücretli çalışanlar için de asgari ücret zam oranı için belirleyici bir etken olması nedeni ile büyük önem taşıyor.

TÜİK TEFE TÜFE KASIM ORANLARI VE ARALIK AYI KİRA ARTIŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye'de enflasyon verileri TÜİK tarafından hesaplanmakta olup aylık olarak ilan edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları her ay takip eden bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde yer alan Perşembe günü ilan edilmektedir. Bu nedenle Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamları Aralık ayının ilk haftasındaki Perşembe gününe denk gelen 3 Aralık 2020 tarihinde ilan edilecek. Söz konusu rakamlar ilan edilir edilmez Aralık ayı kira artışı hesaplaması ve 5 aylık enflasyon rakamı ile memur, emekli maaşı enflasyon farkı zammı hesaplaması sitemizden yayımlanacak..

KİRA ARTIŞI İÇİN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kira artışı hesaplamak için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranları baz alınır. Bu oranlarla birlikte TEFE TÜFE kira zammı da belli olur. İşyeri ve konut sahiplerinin kiraya yapacağı maksimum zam oranı ise on iki ayın ortalaması alınarak duyurulur.

Bir örnek ile açıklamak gerekirse, 2020 yılı başında mal sahiplerinin kiracılarına yapabileceği zam oranı ,18 olarak duyurulmuştur. Buna göre, 1000 TL kira ödeyen biri için yeni kira tutarı 1151,8 TL değerindedir. Bu değer, 2000 TL kira ödeyen için 2303,6 TL ve 5000 TL kira ödeyen için de 5759 TL tutarına yükselmektedir.

EN BASİT YÖNTEMLE KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Ev ve işyerlerinde kiracı olanlar basit bir el hesabı ile kira zammını hesaplayabilirler. Bunun için mevcut durumda ödenen kira tutarını, TÜİK tarafından açıklanan zam oranıyla çarpmak; ardından da 100’e bölmek yeterli olmaktadır. Ancak daha kesin bir çözüm isteyenlerin kullanabileceği farklı araçlar da bulunur.

İnternet üzerinden çevrimiçi ve ücretsiz olarak kullanılabilen çok sayıda “Kira Artış Oranı Hesaplama” uygulamasına erişmek mümkündür. Bu uygulamadan sonuç alabilmek içinse; artış yapılacak tarih, kira artış tercihi ve mevcut kira bedelinin bilinmesi yeterlidir. Kira artış tercihi sekmesinde sunulan seçenekler ise; TÜFE (12 aylık ortalama), Yİ-ÜFE (12 aylık ortalama), TÜFE (geçen yılın aynı ayına göre), Yİ-ÜFE (geçen yılın aynı ayına göre) şeklinde sıralanmaktadır.

Kira artış oranı hesaplayan araçlar, yalnızca birkaç saniye içerisinde tahmini bir kira artış tutarı hesaplayabilmektedir. Bu sebeple de ilgili uygulamalar kira artışı hesaplamak için oldukça pratik olarak kabul edilir.