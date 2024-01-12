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12 Ocak 2024 Cuma 14:23:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 14:23:00

TÜİK, "grid" detayında nüfus istatistiklerini paylaşıma açtı

Kaynak: AA

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1 kilometrekarelik alan olarak tanımlanan "grid" detayında nüfus istatistiklerinin üretilmesine yönelik çalışmaları tamamladı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TÜİK, "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi"nin işlevsel hale gelmesiyle grid detayında nüfus istatistiklerini üretti.

Böylece, idari yapı değişikliklerinden (il/ilçe/belediye/köy kuruluşu, kaldırılışı, bölünmesi, idari bağlılık veya sınır değişiklikleri) etkilenmeyen yıllar itibarıyla karşılaştırılabilir nüfus istatistikleri ortaya konulmuş oldu.

Her bir kare alan 1 kilometrekare (grid) olarak belirlenirken, bu ayrımda toplam nüfus, kadın-erkek oranı, yaş kırılımı, okur-yazarlık oranı ve ortalama eğitim süresi bilgileri paylaşıldı.

Grid Düzeyinde Nüfus İstatistikleri'ne "https://cip.tuik.gov.tr/" Coğrafi İstatistik Portalı'ndan ulaşılabiliyor.

Aynı detayda "Sosyoekonomik Seviye" bilgisinin üretilmesi çalışmaları da devam ediyor, bunun yakın zamanda yayınlanması planlanıyor.

Etiketler : tüik grid nüfus
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