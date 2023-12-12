VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine İstanbul'da tepki gösterildi
İşsizlik Fonu'ndan geçen ay 370 bin kişiye 1 milyar 827 milyon lira ödendi
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplandı
"Kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarında geçen yıla oranla rekor artış oldu"
İsrail, Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi
Akkuyu Nükleer AŞ, santralin ilk reaktörüne ilişkin işletmeye alma izninin verildiğini bildirdi
12 Aralık 2023 Salı 12:40:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 12:40:00

TÜİK ekim ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

İhracat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 yükselirken, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 12,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6, yakıtlarda yüzde 19,9 geriledi. İmalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,9 yükseldi.

İthalat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 düştü. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,4, yakıtlarda yüzde 35,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,9, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 geriledi.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ ARTTI

İhracat miktar endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 19, yakıtlarda yüzde 46, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,6 yükseldi. Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9 düştü.

İthalat miktar endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 15,3 artış gösterdi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,4, yakıtlarda yüzde 12, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 30,5 yükselirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,1 geriledi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, eylülde 159,2 iken, ekimde yüzde 4,1 azalarak 152,6'ya geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 3 artarak 163,6'ya çıktı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi, eylülde 126,6 iken ekimde yüzde 6,4 artarak 134,7'ye ulaştı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 11,5 artarak 128,4'e yükseldi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 Ekim'de 75,2 olan dış ticaret haddi, 11 puan artarak, Ekim 2023'te 86,2'ye çıktı.

Etiketler : tüik ekim dış ticaret endeksleri ihracat
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli
İlk kez AVM sahnesindeler

İlk kez AVM sahnesindeler
"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"

"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"
Her rolde kendimi keşfediyorum

Her rolde kendimi keşfediyorum
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
‘Avcı'da buluştular

‘Avcı'da buluştular
"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX