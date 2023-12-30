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30 Aralık 2023 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 13:15:00

TÜBİTAK'tan yapay zeka teknolojisine destek

Kaynak: AA

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TÜBİTAK, "Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı" ile akıllı üretim sistemleri, tarım, eğitim ve iklim değişikliğinin de aralarında bulunduğu 17 projeye destek verecek.

Yapay zeka teknolojilerinin müşteri kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda ürün ya da çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamayı ve "Türkiye Yapay Zeka Ekosistemi"ni harekete geçirmeyi amaçlayan TÜBİTAK'ın "Yapay Zeka Ekosistem 2023 Çağrısı" sonuçlandı.

Destek modeliyle yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan müşteri kuruluşların, teknoloji sağlayıcı olarak en az bir şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ve TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ile konsorsiyumlar oluşturarak çözümler üretmeleri amaçlandı.

Açılan özel çağrıyla Türkiye yapay zeka ekosistemindeki KOBİ ve girişimci kurumların desteklenmesi, aktörlerinin aktif bir işbirliği modeline yönlendirilmesi, elde edilecek bilgi birikiminin anonimleştirilerek ihtiyaç sahibi şirketlere Yapay Zeka Enstitüsü aracılığıyla aktarılması ve bu alanda araştırmacı insan kaynağının yetiştirilmesi de hedeflendi.

ÇAĞRIYA 32 KONSORSİYUM BAŞVURDU

Bu yıl çağrıya 32 konsorsiyum, 32 projeyle başvurdu. Bunlardan 17'si kabul edildi, 2'sinin değerlendirme süreci devam ediyor. Kabul kararı alınan projelerin destek kapsamındaki tahmini bütçesi ise 55 milyon 428 bin 299 lira oldu. Çağrıda finans teknolojileri dahil 5 tematik alanda proje başvuruları kabul edildi. Desteklenen projelerin 8'i akılı üretim sistemleri, 3'ü akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, 4'ü iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, 2'si akıllı eğitim teknolojileri alanlarından seçildi.

İlki geçen yıl 4 tematik alanda açılan çağrıya 22 konsorsiyum, 22 projeyle başvurmuş, bunlardan 10'u 17 milyon 957 bin 609 liralık bütçeyle desteklenmişti. Konsorsiyumda akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, akıllı üretim sistemleri ve finans teknolojileri projeleri bulunuyor. Projeler devam ediyor.

EN FAZLA PROJE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VE ARÇELİK'TEN

Projeleri desteklenen büyük ölçekli müşteri kuruluşlardan Arçelik, 2 projesiyle öne çıktı. Borçelik, ERAK Giyim, GDZ Elektrik Dağıtım, İMAŞ Makina Sanayi, TEKNOROT Otomotiv Ürünleri, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları ile Ülker Çikolata birer projeyle listede yer aldı.

Desteklenen projelerde görev alacak üniversiteler ve kamu araştırma merkezleri arasında ise 3 projeyle Boğaziçi Üniversitesi başı çekti. Akdeniz ve Koç üniversiteleri ile TÜBİTAK MAM'ın ikişer, diğerlerinin de birer projesi destekleniyor.

Konsorsiyumlar içinde KOBİ ölçekli müşteri ve teknoloji sağlayıcı kuruluşlar da bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoloji tabanlı girişimlerin Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında, "Türkiye Yüzyılı"nı inşa etmede lokomotif görevi göreceğinin, özgün ve yenilikçi ürünlerin üretilmesine liderlik edeceğinin bilincinde olarak destekleri artırdıklarını ifade etmişti.

Etiketler : tübitak yapay zeka teknoloji
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