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22 Nisan 2024 Pazartesi 09:15:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 09:15:00

TÜBİTAK, 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli alacak

Kaynak: AA

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TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) kadrosunda, Ankara ve Kocaeli'de çalıştırılmak üzere 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK BİLGEM kadrosunda istihdam edilmek üzere 230 araştırmacı ve 6 teknik ve destek personeli istihdam edilecek.

Başvurular, 13 Mayıs'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere TÜBİTAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR'un internet sayfalarından erişilebilecek.

Etiketler : tübitak araştırmacı personel istihdam
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