  • BIST
    110367
  • Dolar
    6,7813
  • Euro
    7,6607
  • Altın
    366,7210
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de korkutan rakam! Son 24 saatte bin 42 kişi koronadan öldü
İki ülke arasında büyük kriz! Belediye başkanına suikast...
Beşir Derneğinden İdlib'de 7 bin 500 kişiye ev
Fenerbahçe'nin transferini resmen duyurdu! "Anlaşmaya vardık"
Başkan Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü mesajı
ECB Romanya Merkez Bankası için 4,5 milyar avroluk repo hattı açtı
Ünlü Prof. Dr. Mehmet Ceylan koronayla ilgili ezberleri bozdu: Aşı çıkana kadar...
Koronavirüs önlemleri sonrası Mescid-i Nebevi'de 2,5 ay aranın ardından ilk cuma namazı kılındı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gıda yardımı yapıldı
Darbeci Hafter'i silahlandırmak için servet harcamıştı
Korona testi pozitif çıkınca yaptığı şok etti!
TSKB'den Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracı
Bitlis'te 17 tarımsal sanayi tesisinin temeli atıldı
Tunus neden hedefte?
MİT'in Kosova'da yakalayıp getirdiği FETÖ'cülere ceza yağdı
AK Partili Mehmet Muş: Hüllecilik CHP'nin işidir!
Maltepe'de kadın cinayeti! Komşusunu katletti!
10 yeni Millet Bahçesi, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı... Milletimize hayırlı olsun
Akılalmaz kaza: Araçlardan inenlere otomobil çarptı
Konutta "düşük oranlı kredi" fırsatçılığı: Yüzde 25'lere varan oranlarda zam yaptılar
Koronavirüs ilacında flaş gelişme: Seri üretimi başladı
Bakan Koca'dan müjde: Ayağınız kapıda olsun
Başkomutan sınır hattında bulunan komutanlara hitap etti
YÖK düğmeye bastı! Öğrencinin sırtından para kazanma dönemi sona eriyor
05 Haziran 2020 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 15:45:00

TSKB'den Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracı

Kaynak: AA

ABONE OL

Zorlu Enerji adına oluşturulan toplam 450 milyon lira tutarında sürdürülebilirlik temasına sahip Sukuk İhraç Programı çerçevesinde 50 milyon lira tutarında ilk ihraç gerçekleştirildi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB), Türkiye'de doğalgaz dağıtım ve gıda sektöründeki ilk kira sertifikası (sukuk) ihraçlarının ardından Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracını da gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, Zorlu Enerji adına oluşturulan toplam 450 milyon lira tutarında sürdürülebilirlik temasına sahip Sukuk İhraç Programı çerçevesinde 50 milyon lira tutarında ilk ihracın gerçekleştirildiği belirtildi.

TSKB, yatırım bankacılığı alanında yeni bir ilke imza atarak Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracını yaptı.

Bir yıl vadeli, üç ayda bir dönemsel değişken getiri ödemeli olarak nitelikli yatırımcılara yönelik yapılan ihraç, TSKB'nin gerçekleştirdiği üçüncü kira sertifikası ihracı oldu. İhraç kapsamında yatırımcılara satış, TSKB'nin iştiraki Yatırım Finansman Menkul Değerler'in de desteği ile gerçekleştirildi.

"İhraç, Yeşil Sukuk ihraç hedeflerin de ötesinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Yatırım Bankacılığı, Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy, 3 Haziran'da gerçekleşen ihraç hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Daha önce Orta Doğu ve Malezya'da olmak üzere dünyada yapılan az sayıda Yeşil Sukuk olarak etiketlenmiş ihraç mevcuttu. Ancak Zorlu Enerji adına gerçekleştirdiğimiz ve Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği'nin (ICMA-International Capital Markets Association) 4 temel standardına uyumlu bir çerçevede yapılandırılan bu ihraç, sürdürülebilir altyapı ve temiz ulaşım gibi hedefleri de içermesi sayesinde daha önce yapılmış olan sınırlı sayıdaki Yeşil Sukuk ihraçlarındaki yenilenebilir enerji ile bağlantılı hedeflerin de ötesine geçti."

Aksoy, ihracın Sürdürülebilir Sukuk Çerçevesi içeriği açısından değerlendirildiğinde dünyada ilk olma niteliğine sahip olduğunun altını çizerek, "Yatırım bankacılığı faaliyetlerimizle TSKB'ye sürdürülebilir bankacılık alanında yeni ilkler kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER