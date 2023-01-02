TSB Başkanı Atilla Benli'den "sigorta dolandırıcılığına dikkat" uyarısı

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Benli, Birliğin adı kullanılarak "sahte" sigortacılık faaliyetleri yürütüldüğü ve vatandaşlara "sahte poliçe" satıldığı yönündeki şikayetlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle banka teminat mektubuna alternatif bir finansal enstrüman niteliğindeki kefalet sigortasına yönelik "sahte işlemler" ile ilgili Benli, "Kefalet sigortası, sektörümüzün finansal sistem içerisindeki önemini ve potansiyelini gösteren kıymetli bir ürün. Bilinirliği arttıkça ürüne olan talebin de artış gösterdiği kefalet sigortası, dolandırıcıların da dikkatini çekmiş durumda. Birliğimizin tek web sitesine www.tsb.org.tr adresinden ulaşılıyor. Bunun dışındakilere itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

Benli, TSB'nin adını kullanarak https://sigortabirligi.org.tr/ adresiyle sahte web sitesi açan dolandırıcıların, buradan "sahte poliçe" düzenleyerek vatandaşları mağdur ettiğini, vatandaşların karekodlar aracılığıyla aynı web sitesi üzerinden sigorta poliçelerinin sorgulamasını da yapabildikleri için durumdan şüphelenmediğini aktardı.

Dolandırıcıların, sigorta ürünlerine olan teveccühü kötüye kullanmalarına izin vermeyeceklerini vurgulayan Benli, "TSB olarak konuyla ilgili hukuki girişimleri yaptık. Söz konusu web sitesinin kapatılmasını sağladık. Milletimizin zarar görmemesi için yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. TSB olarak, sigortalıların alın teriyle kazandıkları değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini sorumluluğumu olarak kabul ediyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." değerlendirmesini yaptı.

Benli, ayrıca, sadece TSB'nin resmi web sitesi olan www.tsb.org.tr adresine itibar edilmesi gerektiğini bildirdi.