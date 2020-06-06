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06 Haziran 2020 Cumartesi 15:18:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 15:18:00

Trakya'da son yağışlar ekinleri başaklarla doldurdu

Kaynak: AA

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Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Üreticiler bir yıllık emeklerinin karşılığını hasat döneminde toplayacak. Buğdayda gidişat çok güzel. Son yağışlar faydalı oldu" dedi.

Trakya'da uzun bir kuraklık döneminin ardından başağa çıkan buğday, son yağışlarla tane doldurdu.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, Edirne ve çevresinde son günlerde etkili olan yağışların hasat dönemi öncesi buğday için faydalı olduğunu söyledi.

Buğdayın gelişiminde bir sorun olmadığını, iyi bir rekolte, bol ve bereketli bir hasat beklediklerini belirten Arabacı, "Üreticiler bir yıllık emeklerinin karşılığını hasat döneminde toplayacak. Buğdayda gidişat çok güzel. Genel olarak bir sıkıntı yok. Verimli bir sezon geçeceği kanaatindeyim. Üreticilerimize hayırlı bir sezon temenni ediyorum." dedi.

Çiftçi Habil Ezer ise 35 dönümlük alanda buğday ekimi yaptığını, son yağışların ürüne çok iyi geldiğini ifade etti.

"Yağış üreticinin yüzünü güldürdü"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da bu yıl buğday rekoltesinin geçen yılla eş değer olabileceğini dile getirdi.

Son dönemdeki yağışların buğday üreticisinin yüzünü güldürdüğünü anlatan Şaylan, "Nisandan itibaren yağışlar çok iyi oldu. Buğdayı en fazla etkileyen ak yeldir. Ak yel estiği zaman buğdayda tane oluşmuyor. Bu yıl da ak yel esmedi, yağışlar da güzel oldu. Yaz yağmurları baba mirası gibi. İyi verim alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Şaylan, iklim değişikliği nedeniyle buğday ekiminin gelecek yıllarda kasıma doğru yapılması gerektiğini vurguladı.

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da yağışların Tekirdağ'da buğday üreticisini sevindirdiğini ifade etti.

Tekirdağ'ın buğday üretiminde söz sahibi illerden olduğunu vurgulayan Saygı, şunları kaydetti:

"Yağışlar her zaman çiftçi için can suyu gibidir. Bu yıl bölgemizde son haftalarda yağışların iyi gitmesiyle buğdayda güzel bir rekolte bekliyoruz. Üreticilerimiz bütün bakım ve ilaçlamaları yapmıştı. Yağışlar buğdaylar için çok iyi oldu. Buğdayda herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. İnşallah üreticilerimiz ay sonuna doğru hasada başlayıp emeklerinin karşılığını alacak." 

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