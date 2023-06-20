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20 Haziran 2023 Salı 10:30:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 10:30:00

Trakya'da arpa hasadı başladı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Trakya'da arpa hasadı başladı.

Edirne'de bu yıl 65 bin, Kırklareli'nde 71 bin 500, Tekirdağ'da ise 143 bin dönüm alanda arpa ekimi yapıldı.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, arpa hasadının başladığını, geçen yıla göre bu yıl yüksek verim beklediklerini söyledi.

Verimin iyi olmasını yağışlara bağlayan Şaylan, "Bu yıl yağışlar tam zamanında geldi. Ürünün gelişimi açısından çok iyi oldu. Böyle olunca da hem arpada hem de buğdayda verim beklentisi yükseldi. Arpa hasadının tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da olgunlaşan arpaların hasat edilmeye başladığını belirtti.

Üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon dileyen Arabacı, "Kurak başlayan yıl güzel yağışlarla devam etti. Ürünlerin gelişiminde bir sıkıntı yaşanmadı. Başlangıç olarak rekolte güzel, inşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, bu yıl arpa veriminin yağışlara bağlı olarak güzel olduğunu bildirdi.

"MUHTEŞEM BİR VERİM BİZİM İÇİN"

Kırklareli'nin Kayalı köyünde çiftçilik yapan Gökhan Uyanık, bu yıl verim açısından çok iyi bir sezon geçirdiklerini anlattı.

Buğdayda da iyi verim beklediklerini ifade eden Uyanık, "Geçen yıl arpada verim dönüm başına 400 kilogramdı, bu yıl ise 500 kilogramın üzerinde. Muhteşem bir verim bizim için." diye konuştu.

Biçerdöver operatörü Samet Avcı ise arpa hasadına bugün itibarıyla başladıklarını, yaklaşık 10 gün sonra da buğday hasadının başlayacağını kaydetti.

Etiketler : trakya edirne arpa hasadı
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