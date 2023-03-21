Trafiğe şubatta 109 bin 19 aracın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,8 artarak 109 bin 19'a yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 53 azalarak 1529'a düştü. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, bu yılın ilk ayında 107 bin 490 artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43'ünü otomobil, yüzde 33,7'sini motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 5,8'ini traktör, yüzde 2,8'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 31,9 azaldı. Bu rakam traktörde yüzde 0,8 artarken, otomobilde yüzde 42,3, kamyonette yüzde 41,1, kamyonda yüzde 39,7, minibüste yüzde 38,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 36, otobüste yüzde 17,6 ve motosiklette yüzde 9,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların şubatta yıllık değişimlerine bakıldığında, motosiklette yüzde 153,8, minibüste yüzde 74,6, traktörde yüzde 61,1, kamyonette yüzde 40,4, otomobilde yüzde 36,4, otobüste yüzde 28,4, kamyonda yüzde 27 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 10,4 artış hesaplandı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat sonu itibarıyla 26 milyon 748 bin 508 oldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 25 milyon 385 bin 84'ten 26 milyon 748 bin 508'e yükseldi.

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,8'ini motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 704 bin 954 taşıtın yüzde 69,9'unu otomobil, yüzde 17,2'sini kamyonet, yüzde 5,6'sını motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtların oluşturduğu hesaplandı.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 46 bin 938 otomobilin yüzde 21'i Fiat, yüzde 9,5'i Renault, yüzde 8,7'si Dacia, yüzde 8,1'i Hyundai, yüzde 6,2'si Skoda, yüzde 5,9'u Opel, yüzde 5,8'i Peugeot, yüzde 5,2'si Volkswagen, yüzde 3,9'u Citroen, yüzde 3,2'si Honda, yüzde 2,9'u Audi, yüzde 2,7'si BMW, yüzde 2,2'si Kia, yüzde 2,1'i Mercedes-Benz, yüzde 2'si Toyota, yüzde 2'si Ford, yüzde 1,4'ü Nissan, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 1,1'i MG, yüzde 0,8'i Seat ve yüzde 4,1'i diğer markalardan oluştu.

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 398 bin 349 adet otomobilin ise yüzde 36,7'si dizel, yüzde 34,8'i LPG'li, yüzde 27'si benzinli, yüzde 1'i hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

Ocak-şubat döneminde 269 bin 181 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 89 artarak 269 bin 181 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 43,4 azalışla 3 bin 516 olarak gerçekleşti. Bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında 265 bin 665 artış görüldü.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 128 bin 315 otomobilin yüzde 66,4'ü benzinli, yüzde 21,5'i dizel, yüzde 7,6'sı hibrit, yüzde 2,3'ü LPG'li ve yüzde 2,2'sinin elektrikli olduğu belirlendi.

Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 35,2'si 1300 ve altı, yüzde 23,7'si 1401-1500, yüzde 23'ü 1301-1400, yüzde 8,9'u 1501-1600, yüzde 6,2'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 39,3'ü beyaz, yüzde 29,5'i gri, yüzde 10,1'i mavi, yüzde 7,6'sı siyah, yüzde 7,1'i kırmızı, yüzde 3,1'i yeşil, yüzde 2'si turuncu, yüzde 0,8'i kahverengi ve yüzde 0,4'ünün sarı olduğu tespit edildi.