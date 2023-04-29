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29 Nisan 2023 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 17:00:00

Trabzon Güney Çevre Yolu'nun temeli 1 Mayıs'ta atılacak

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu'nun temelinin 1 Mayıs'ta atılacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akçaabat'tan Arsin'e kadar 43 kilometrelik Güney Çevre Yolu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trabzon'un tarihi, turistik, doğal ve kültürel özelliklerinin yanı sıra Avrupa'yı Asya'ya bağlayan ticaret koridorunda önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"1 Mayıs'ta işçi bayramımızı Güney Çevre Yolu'nun temelini atarak hep birlikte kutlayacağız. Güney Çevre Yolu, Akçaabat'a gelmeden Mersin'den başlayıp Trabzon'u güneyden çepeçevre sararak, Arsin'den Sahil Yolu'na bağlantısı olan devasa bir proje. Birinci kısmının çalışmalarına pazartesi başlıyoruz. Yolu, en kısa zamanda bitirmek için Trabzon'dan alacağımız güçlü destekle projemizin takipçisi olacağız."

Karaismailoğlu, projenin hayat geçmesiyle Trabzon şehir içi trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağını belirtti.

Geçen hafta Kanuni Bulvarı'nın önemli bir kesiminin hizmete sunulduğunu anımsatan Karaismailoğlu, Araklı-Bayburt Yolu'nun da temelini attıklarını aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, projelerle Trabzon'un sanayi, ticaret ve turizminin de önemli ölçüde gelişeceğini belirterek, şu görüşleri paylaştı:

"Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde hayal edilemeyen birçok işe imzamızı attık. Kazanan milletimiz, ülkemiz oldu. 20 yılda altyapımızı tamamladık. 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefimizi söylediğimizde bize 'Hayal satıyorsunuz.' diyenler bugün 29 bin kilometrelik bölünmüş yollarla seyahat ediyorlar. Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın da teminatı. Trabzon, güçlü, büyük Türkiye yolunda 2053 planlarından hak ettiği yatırımlardan daha fazlasını alacak, almaya da devam edecek."

"2002'DEN BU YANA TÜRKİYE, HIZLA GELİŞİP BÜYÜYOR."

Seçime günler kala muhalefet partisinin en iyi bildiği şeyleri yaparak karalama kampanyalarına başladığını belirten Karaismailoğlu, "Biz daha Güney Çevre Yolu'nun temelini atmadan asılsız iddialarla gündemi meşgul etmeye başladılar. 2002'den bu yana Türkiye, hızla gelişip büyüyor. Milletin parasının nereye gittiği ortada. Devleti ve milleti için çalışan hükümet var. Türkiye'de iki şey bitmez. Bir AK Parti'nin icraatları, iki CHP'nin yalanları. Biz konuşmayız, icraatlarımız konuşur." ifadelerini kullandı.

Etiketler : adil karaismailoğlu trabzon güney çevre yolu temel atma
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