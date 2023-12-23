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23 Aralık 2023 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 10:00:00

TPAO'ya Adana'daki 2 saha için 20 yıl süre ile petrol işletme ruhsatı verildi

Kaynak: AA

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Adana'da iki ayrı sahaya için 20 yıl süre ile petrol işletme ruhsatı aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğün petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. AŞ'nin Adana'da bulunan toplam 1013 hektarlık iki sahasında petrol işletme ruhsatının 26 Kasım'da sona ermesinin ardından söz konusu ruhsatın 27 Kasım'dan itibaren 20 yıl süre ile TPAO'ya verilmesi kararlaştırıldı.

Etiketler : türkiye petrolleri anonim ortaklığı adana petrol işletme ruhsatı
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