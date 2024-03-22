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22 Mart 2024 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 11:00:00

TPAO'ya 3 saha için petrol arama ruhsatı verildi

Kaynak: AA

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), Marmara Denizi'ndeki 3 ayrı bölge için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Tekirdağ il sınırlarındaki 13 bin 149 hektar, Tekirdağ ve Balıkesir'deki 54 bin 238 hektar ile Tekirdağ ve Çanakkale'deki 27 bin 668 hektar yüz ölçümüne sahip deniz sahaları için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

TPAO, söz konusu sahalarda ruhsat almak için 15 Eylül 2023 tarihinde başvuru yapmıştı.

Etiketler : tpao marmara denizi petrol arama ruhsatı
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