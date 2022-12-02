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02 Aralık 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 10:30:00

TPAO'nun İstanbul'daki petrol işletme ruhsat süresi uzatıldı

Kaynak: AA

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), İstanbul il sınırları içinde yer alan petrol işletme ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun 178 hektarlık sahası için petrol işletme ruhsatı, 24 Aralık 2022 tarihinden itibaren sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 24 Aralık 2026 tarihine kadar 4 yıl süreyle uzatıldı.

Etiketler : enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı tpao petrol ruhsat
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