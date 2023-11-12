VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
UNICEF, İsrail'in Şifa Hastanesine saldırılarında kuvözdeki bebeklerin ölmesinden endişeli
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 12 gözaltı
Su ürünleri ihracatı 10 ayda 1,4 milyar dolar oldu
TPAO'nun 3 sahasının ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı
Eyüp Sultan Camii'nde Filistinliler için dua edildi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 37. gününde şiddetlenerek sürüyor
12 Kasım 2023 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 10:45:00

TPAO'nun 3 sahasının ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Kırklareli, Tekirdağ, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te bulunan 3 sahasının ruhsat süreleri 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Kırklareli, Tekirdağ, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te sırasıyla 13 bin 330 hektar, 21 bin 997 hektar ve 18 bin 196 hektar yüz ölçümüne sahip 3 sahası için petrol arama ruhsatı 2 yıl süreyle uzatıldı.

Kırklareli ile Tekirdağ'daki sahanın ve Diyarbakır'daki sahanın ruhsat süresinin bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 23 Eylül 2025'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Batman ve Siirt'teki sahanın ruhsat süresi ise ham petrol keşfi yapılan alanda keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesi, sahanın geliştirilmesine olanak verilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 20 Kasım 2025'e kadar uzatıldı.

Etiketler : türkiye petrolleri anonim ortaklığı saha ruhsat
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX