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25 Ekim 2023 Çarşamba 13:58:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 13:58:00

TPAO'dan yeni hamle! Marmara Denizi'nde petrol aranacak

Kaynak: AA

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Türkiye Petrolleri AO'nun (TPAO), Marmara Denizinde 7 paftada petrol arama ruhsatı için başvuruda bulunduğu açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri AO'nun (TPAO), Marmara Denizinde 7 paftada petrol arama ruhsatı için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanlara göre, MAPEG, TPAO'nun Marmara Denizi'nde G18; b2-b3-b4, d2, d3 ve d4 ile G18-c sayılı paftalarda toplam 3 adet petrol arama ruhsatı almak için 15 Eylül'de başvuruda bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Gabar'da da petrol üretimi hız kesmeden devam ediyor.

TPAO, X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, "Enerjide Bağımsız Türkiye hedefimize doğru, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde dağ taş, gece gündüz demeden tüm ekibimizle görevdeyiz." ifadesi yer aldı.

Gabar projesinde günlük petrol üretiminin 25 bin varile ulaştığına işaret edilen paylaşımda, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in şu ifadelerine yer verildi:

"Ülkemiz ekonomisi ve kurumumuz için büyük bir değer üretilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz günlük üretimimizi sadece Gabar projesinden 35 bin varile çıkartmak. 2024 yılı sonu için hedefimiz ise sadece Gabar projesinde günlük 100 bin varil üretim. Biz bu hedefi gerçekleştirebilmek için var gücümüzle, bütün takımımızla gece gündüz çalışıyoruz."

GEÇEN SENE KEŞFEDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Aralık 2022'de Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini duyurmuştu.

2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu açıklanmıştı.

Etiketler : TPAO Marmara Denizi petrol arama ruhsatı
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