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"Türkiye petrolün merkezini buldu"
04 Mayıs 2023 Perşembe 08:27:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 08:27:00

TPAO Genel Müdürü Bilgin, Gabar'daki petrol keşfinin detaylarını anlattı: Türkiye petrolün merkezini buldu

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Gabar'daki petrol keşfinin detaylarını anlatan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, 'Yıllık 3 milyar dolar ekonomimize katkı sağlayacaktır. 70 milyar dolarlık toplam değeri var diyebiliriz. Arap petrolü kalitesinde bir petroldür. Komşularımızda çok yüksek verimlilikte çıkarılan petrol var. Biz onun merkezini bulduk.' dedi.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Gabar'daki Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu'nun detaylarını CNN Türk'te anlattı.

Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Gabar'da bizim daha önce şehit Esma Çevik olarak adlandırdığımız keşif, bizi yeni umut vaat eden kuyulara yönlendirdi. Bu şehit Aybüke Yalçın kuyusuna yönlendirdi. Burada verimli bir petrol edindik. Ekim ayında başladığımız sondaj yaklaşık 2-2,5 ay sürecek bir sondaj çalışmalarıydı ancak o zamanda yaşanan yağışlardan ötürü vesaire devam edemedik. Mart ayında tekrar başladık. Seslice olarak bilinen güvenlik taburumuzun da bulunduğu dağlarda, 24 saat İHA koruması, Kahraman jandarmamız ve polisimizin aldığı güvenlik önlemleriyle arayışımıza devam ettik.

* Sondajımızın 2600 metreye inmeden önce belirli gaz okuyucuları gelmeye başladı. O gaz okuyucularımız aslında bize ilk izlenimimizi verdi. Yaklaşık 1 hafta, 10 gün kadar önce buradaki petrolün büyüklüğünü anladık. Bu çalışa çok uzun bir zamandır devam eden çalışmaların bir son halkası aslında. Yani 2017'de aslında her şey milli enerji ve maden politikasıyla başladı.

* Sayın Berat Albayrak döneminde oluşturulmuş strateji dokümanı ile başladı. O dokümanın özeti şudur; Biz denizlerde kendi aramacılığımızı geliştireceğiz, ilave olarak karada da aslında her sahada biz petrol aramacılığı yapacağız. Türkiye'nin girilemeyecek hiçbir coğrafyası bizim için olamaz.

* Keşfin 1 milyar varillik potansiyeli var. Türkiye'de bugüne kadar bulduğumuz petrolün kalitesi çok düşük. Ama bu sahada ürettiğimiz petrol daha kaliteli ve değeri de yüksek. Arap petrolü kalitesinde bir petroldür. Çok ince ve rafine bir petrol.

* Yıllık 3 milyar dolar ekonomimize katkı sağlayacaktır. Deprem sonrası kamunun sırtına binen yükü alacaktır. Aybüke Yalçın petrol kuyusunun 70 milyar dolarlık toplam değeri var diyebiliriz. Bizi hedefimiz 2 yıl içinde 100 bin varil üretime çıkmayı hedefliyoruz. Bu kuyu da üretime dahil olduğunda yüzde 10'luk bir üretim katkısı sağlayacak.

* Petrol çalışmaları geçmiş planlar üzerine oturtuyoruz. 2018'de biz havadan veri toplamaya çalışmaları yaptık. Yarın saat 2'de üretim yapan Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nun başında konuyu basınla tekrar paylaşacağız. Bu operasyonun içinde 80 kişi çalışıyor.

* Komşularımızda çok yüksek verimlilikte çıkarılan petrol var. Biz onun merkezini bulduk. Bu sondajı yapabilmek için 50 kilometre yol yapıldı, kuleyi taşısın diye çok nitelikli betonlar atıyoruz.

* Çalışmalar 2 yıl önce başladı, arkadaşlarımız güvenlik ekipleriyle birlikte çalıştı. Bu konular güvenlik gerekçesiyle gizli tutuldu.

* Bu kuyu Türkiye'de şimdiye kadar bulunmuş en iyi rezerv. Esma Çevik rezervinin 4 katı daha nitelikte bir kuyu. Bu sahada toplamda 100 kuyuya kadar çıkacağız.

Etiketler : TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Erdoğan gabar
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