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15 Şubat 2023 Çarşamba 12:35:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 12:35:00

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ'nin deprem bölgesine desteği sürüyor

Kaynak: AA

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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, deprem bölgesindeki vatandaşların barınmasına destek sağlamak üzere, prefabrik ev ve yaşam alanları oluşturulacak proje kapsamında toplanan 1,9 milyon doları kullanmaya başlayacaklarını duyurdu.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin güneydoğusunda yaşanan deprem felaketinde kaybedilen canlarımızın yasını hep birlikte tutuyoruz. Depremin ilk gününden itibaren ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile yakın iş birliği içerisinde bölgedeki acil ihtiyaçları karşılamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin depremin hemen ardından arama kurtarma operasyonlarında görev almak üzere 51 kişiden oluşan afet müdahale ekiplerini görevlendirdiği ve bu ekiplerin Hatay'da 19 kişiyi kurtardığı aktarılan açıklamada, "Bölgeye gönderdiğimiz araçlarla depremzedelerin Sakarya'daki fabrikamızda bulunan misafirhanemize transferini sağladık. Böylece toplam 33 kişi güvenli bir barınma ve yaşam alanına kavuşmuş oldu. Adıyaman ve Elbistan'a 5 tır yardım malzemesi ulaştırdık." denildi.

Bunların yanı sıra deprem bölgesindeki vatandaşlar için barınma konusunda destek sağlamak üzere, prefabrik ev ve yaşam alanları oluşturacakları projeye Toyota Japonya, Toyota Avrupa, Toyota Finansal Hizmetler'in 750 bin dolar katkıda bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna ilave olarak Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ olarak çalışanlarımızın da katılımları ile birlikte biz de 1 milyon 150 bin dolar sağlayarak toplam 1,9 milyon dolar değerindeki tutarı süratle depremzedeler için kullanmaya başlayacağız. Amacımız, yardım faaliyetlerimizle sürdürülebilir kalıcı çözümler sunmak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ile atlatabilmek için ülkemizin yanındayız."

Etiketler : Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ Toyota Otomotiv Sanayi Toyota Japonya Toyota Avrupa

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