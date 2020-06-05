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05 Haziran 2020 Cuma 18:23:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 18:23:00

Toyota, İŞKUR üzerinden 800 personel alacak

Kaynak: AA

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Toyota, üretim ve ihracat hedeflerini artırmak için İŞKUR üzerinden projeyle kaynak, montaj ve boya işçiliği mesleklerinde olmak üzere 800 kişilik ilave istihdam sağlayacak.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye arasında kayıtlı ve nitelikli iş gücünün desteklenmesi için kısa süreli adaptasyon ve sertifika eğitimleri düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.

İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların yararlanacağı projeyle kaynak, montaj ve boya işçiliği mesleklerinde olmak üzere toplam 800 kişi eğitim alarak fabrikada istihdam edilecek.

Kurs programına katılım sağlayan sözleşmeli işçiler, 6 aylık çalışma sonrasında uygun görülmesi halinde firmada kadrolu çalışan olma imkanına da sahip olabilecek.

Üretim ve ihracat hedeflerini artırmak için 3 ayda 800 kişilik istihdam sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo, dünya genelinde zor koşullarla mücadele edilen bugünlerde de Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak istikrarlı üretimi sürdürerek Türkiye ve Sakarya'ya katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

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