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Toyota 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 8 montaj hattını durdurdu
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23 Mart 2022 Çarşamba 10:34:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 10:34:00

Toyota 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 8 montaj hattını durdurdu

Kaynak: AA

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Toyota Motor, 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası parça tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle ülke içi 8 montaj hattında faaliyetleri askıya aldı.

Japon üretici geçen hafta meydana gelen depremin ardından ülke içi 6 fabrikasında 8 üretim bandını askıya aldığını açıkladı.

Parça tedarik aksaklıkları nedeniyle alınan durdurma kararının üç gün sürmesi ve RAV4, Land Cruiser modelleri dahil yaklaşık 30 bin araç üretimini etkilemesi bekleniyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda Tohoku bölgesinde 16 Mart gecesi meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

Etiketler : Japon üretici RAV4 Land Cruiser modelleri
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