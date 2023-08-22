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22 Ağustos 2023 Salı 10:00:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 10:00:00

Toplu sözleşme görüşmelerinde son toplantı bugün

Kaynak: TRT Haber

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Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde kamu işveren tarafı ilk teklifini güncelledi. Bugün müzakerelerin tamamlanacağı son toplantı yapılacak.

Görüşmelerde talepler iletildi, teklifler sunuldu...

Milyonları ilgilendiren 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sona gelindi.

Belirlenen takvim gereği müzakereler bugün sona erecek.

Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.

Yetkili sendika Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işveren tarafını yeni teklif sunmaya çağırdı.

UZLAŞMA SAĞLANIRSA ZAM ORANLARI BELLİ OLACAK

Uzlaşı olursa memur ve emeklisinin 2024-2025 yılını kapsayacak zam oranları belli olacak.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek.

11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alacak. 31 Ağustos'ta memur ve emeklisinin zam oranları belli olacak.

MEMUR-SEN YÜZDE 70 ZAM TALEP ETMİŞTİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Etiketler : memur emekli toplu sözleşme
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