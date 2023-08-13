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Toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yarın yapılacak
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13 Ağustos 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 10:00:00

Toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yarın yapılacak

Kaynak: TRT Haber

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Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. İkinci toplantı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantıda kamu işveren tarafının teklifini açıklaması bekleniyor.

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürüyor.

Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçildi. Müzakere süreci tamamlandı.

Şimdi gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak ikinci toplantıya çevrildi.

KAMU İŞVEREN HEYETİ İLK TEKLİFİNİ AÇIKLAYACAK

Bu toplantıda Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini kamuoyuna açıklayacak.

Toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal hakları netleşecek.

Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.

Toplu sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 17 AĞUSTOS'TA

Üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta yapılacak. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

Etiketler : çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı toplu sözleşme memur emekli
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