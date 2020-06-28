Toplantı ve kongre turizminde hareketlilik başlıyor

Dünya turizminin yaklaşık yüzde 30'luk kısmını oluşturan ve kongre turizmi olarak bilinen "MICE" turizmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamaların esnetildiği "yeni normal" sürecinde yeniden hareketleniyor.

Sektörün önde gelen otoritelerince dünya ölçeğinde 1 trilyon dolar büyüklüğü olduğu tahmin edilen kongre, toplantı ve etkinlik pazarından pay almak isteyen Türk turizmcileri de hazırlıklarını sürdürüyor.

MICE ve düğün etkinlikleri alanında faaliyet gösteren Inventum MICE turizm şirketinin kurucu ortağı Bünyat Özpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantı ve kongrelerin, turizmin en önemli parçalarından olduğunu söyledi.