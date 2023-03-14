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Toplanan inek sütü miktarı ocakta yıllık bazda yüzde 4,4 artarak 873 bin 974 ton oldu
14 Mart 2023 Salı 10:48:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 10:48:00

Toplanan inek sütü miktarı ocakta yıllık bazda yüzde 4,4 artarak 873 bin 974 ton oldu

Kaynak: AA

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Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artışla 873 bin 974 tona çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ocakta yıllık bazda yüzde 4,4 yükselerek 873 bin 974 tona ulaştı.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artarak 145 bin 104 ton oldu.

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 5,8 artışla 91 bin 434 tona ulaştı.

Bu dönemde inek peyniri miktarı yıllık yüzde 17,2 artarak 63 bin 476 tona, ayran üretimi de yüzde 13,1 yükselerek 61 bin 408 tona çıktı.

Tereyağı üretimi ise aynı dönemde yüzde 17,3 düşüşle 7 bin 671 tona geriledi.

Aralık 2022'de 795 bin 383 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocakta yüzde 9,9 artarak 873 bin 974 ton oldu.

Aynı dönemde 134 bin 216 ton olan içme sütü üretimi de yüzde 8,1 artışla 145 bin 104 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri ve bilgi elde edilememesi nedeniyle söz konusu istatistiklerin üretiminde geçici bazı uygulamalara gidildiği bildirildi.

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu Kahramanmaraş Tereyağı üretimi

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