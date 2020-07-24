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24 Temmuz 2020 Cuma 15:41:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 15:41:00

Tonlarca süt kadın eliyle ekonomiye kazandırılıyor

Kaynak: AA

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Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından kurulan tesiste çalışan kadınlar, her ay 90 ton sütten yoğurt, kaymak, tereyağı, peynir ve ayran üretiyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından kurulan tesiste çalışan 3 kadın, ayda 90 ton sütten yoğurt, kaymak, tereyağı, peynir ve ayran üretiyor.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, ilçedeki besicilerin sütünü ekonomiye kazandırmak amacıyla yaklaşık 1 yıl önce "Hunat" markasıyla süt işleme tesisi kurdu.

Birliğin Başkan Yardımcısı Talip Akçakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladıklarında Kayseri'deki en büyük sıkıntının süt ürünlerinde olduğunu gördüklerini söyledi.

Bu nedenle üreticinin sütünü topladıklarını ve ekonomiye kazandırdıklarını belirten Akçakaya, şöyle devam etti:

"Üreticinin en az yüzde 20-30 kendi sütünden mamul üretmeye ihtiyacı var. Bundan dolayı da Hunat markasını kurduk. Çiftçinin malını da değerlendirmek için Hunat'ı hayata geçirdik. Bizim pastörize süt, yoğurt, ayran, tereyağı ve köy tipi peynirlerimiz var. Ürettiğimiz ürünlerin hepsi de kesinlikle koruyucusu olmayan, doğallığını koruyan ürünler. Biz şunu istiyoruz, ürettiğimiz sütün hiçbir özelliği kaybolmadan aynı tadı tüketici de tatsın. Bu hedefle başladık, büyüyerek devam ediyoruz."

Tesisin kuruluşunda üniversitedeki akademisyenlerden destek aldıklarını dile getiren Akçakaya, "Tesisteki 3 kadın, makinelerin hepsini çalıştırıyor. Kadınlardaki özellik temizliğe daha çok özen göstermeleri. Yani bizim işimizde hijyen olmazsa olmaz." dedi.

"Çok güzel yerlere geldik"

Tesiste çalışan gıda mühendisi Sabure Özlem Bilici de ürünlerinde katkı ve koruyucu madde olmadığını belirterek, "Açıkçası 3 kadınla çok güzel yerlere geldik. Bu çok gurur verici bir şey çünkü hiç kimsenin yapamadığı şeyleri yapıyoruz. Farklı fabrikalarda birçok çalışan varken biz burayı 3 bayanla idare etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bilici, işlerinin zor olduğunu vurgulayarak, sabahın erken saatlerinde işe koyulduklarını ve ürünleri hazırlamak için akşama kadar çaba gösterdiklerini söyledi.

Yoğurt, ayran, kaymak, pastörize süt ve tereyağı yaptıklarını anlatan Bilici, ürünlerini ellerinden geldiği kadar kaliteli ve hijyenik şekilde tüketiciye sunduklarını kaydetti.

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