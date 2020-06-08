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08 Haziran 2020 Pazartesi 09:13:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 09:14:00

Tonhaugen: OPEC'in üretim kesintisi kararı petrol piyasasını olumlu etkileyecek

Kaynak: AA

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Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasası Araştırma Müdürü Tonhaugen, OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi anlaşmasını uzatma kararının petrol piyasasını olumlu etkileyeceğini belirtti.

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasası Araştırma Müdürü Bjornar Tonhaugen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brent türü ham petrolün varil fiyatının nisanda 16 doların altına düştüğünü ancak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kesinti kararlarıyla fiyatların yükselerek şu an 40 doların üzerine çıktığını kaydetti.

Petrol fiyatlarındaki toparlanmanın beklenenden hızlı gerçekleştiğine işaret eden Tonhaugen, "İkinci bir koronavirüs dalgası dünyayı sarsmadığı sürece OPEC'in üretim kesintisi kararı petrol piyasasındaki iyileşmenin belkemiği olacaktır." dedi.

Tonhaugen, OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerden oluşan ve toplam 23 üretici ülkenin dahil olduğu OPEC+ adlı grubun kesinti süresini uzatmasıyla dünyada petrol üretiminin düşmeye devam edeceğini ifade ederek, böylece dünya genelinde ham petrol stoklarının azalacağını ve fiyatlardaki artışın devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan OPEC üyesi Irak ve Nijerya'nın mayısta kesinti miktarlarının üzerinde üretim yaptığına dikkati çeken Tonhaugen, bu ülkelerin temmuz, ağustos ve eylül aylarında üretimlerini düşürmesinin zor olacağını ve bu durumun OPEC içinde gerginliğe yol açabileceğini söyledi.

"İkinci çeyrekte arz günlük 6 milyon varil düştü"

İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin Petrol Araştırmaları Bölümü Başkan Yardımcısı Ann-Louise Hittle, küresel petrol arzının yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre günlük 6 milyon varil düştüğünü belirtti.

Hittle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle nisanda düşen küresel petrol talebinin, mayıs ve haziran aylarında ise toparlanarak yükselmeye başladığını ifade etti.

Kovid-19'a karşı alınan önlemlerinin yumuşatılmasıyla temmuz-eylül döneminde küresel petrol talebinin üretimi geride bırakabileceğine dikkati çeken Hittle, "İkinci çeyrekte fiyatlarda hızlı artış olabilir. Küresel petrol talebi yılın üçüncü çeyreğinde ise ikinci çeyreğe göre günlük 10 milyon varil artabilir." diye konuştu.

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