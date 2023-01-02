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02 Ocak 2023 Pazartesi 16:48:00 - Güncelleme:02 Ocak 2023 Pazartesi 16:48:00

Tolga Andaç: Markalı konut projeleri büyük fırsat sunuyor

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Gayrimenkul sektörünün öne çıkan isimlerinden Mülk Kaynak Gayrimenkul'ün sahibi Tolga Andaç, “Markalı konut projeleri yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Profesyonellerden danışmanlık hizmeti alarak bu fırsatları yakalayabilirsiniz” diyor.

Ankara'nın gayrimenkul alanında önde gelen isimlerinden Mülk Kaynak Gayrimenkul'ün kurucusu Tolga Andaç, sektöre dair tecrübe ve birikimlerini paylaşmayı sürdürüyor. Dijital mecralarda yaptığı bilgilendirmeler ve paylaşımlarla önemli bir takipçi kitlesine ulaşan başarılı iş insanı, son olarak markalı konut projelerine dikkat çekti. Sinpaş Altınoran, Sinpaş Marina, Başkent Emlak Konutları ve Dikmen Doksvadi başta olmak üzere çok sayıda ses getiren projeye imza atan Andaç, "Markalı konut projeleri hem yatırım hem de oturum için konut almak isteyenlerin ilk tercihi olmalı" dedi.

ZAMAN, LOKASYON VE PROJE

Özellikle projeden ev satın almanın önemine dikkat çelen Tolga Andaç sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğru zamanda, doğru lokasyonda ve doğru markadan projeye girmek son derece mantıklı ve verilebilecek en doğru karardır. Fiyatların oldukça yüksek olduğu günümüzde özellikle topraktan konut projeleri ve konut proje lansmanları fiyat açısından çok daha büyük avantaj sağlıyor. Bu noktada köklü gayrimenkul şirketlerinden danışmanlık alarak önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Biz de bu açıdan müşterilerimize birçok seçenek sunuyoruz."

ENFLASYONİST ORTAMDA BÜYÜK AVANTAJ

Günümüzde konut projeleri ile bankalar arasındaki anlaşmalar sayesinde daha düşük konut kredisi faiz oranları ile konut sahibi olunabileceğine dikkat çelen iş insanı, "Enflasyonist ortamda düşük kredi oranları ile gayrimenkul almak büyük bir avantaj. Bu sayede artan konut fiyatlarından korunurken zaman içerisinde kredi ödemeleri de zorlayıcı olmaktan çıkıyor" dedi ve ekledi: "Gayrimenkul her zaman en doğru yatırım amacı. Yatırım ya da oturum için fark etmeksizin imkanı olan herkes bu fırsatları değerlendirmeli. Bu süreçte de karar aşamasında mutlaka profesyonellerden danışmanlık hizmeti alınmalı."

Etiketler : tolga andaç gayrimenkul konut
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