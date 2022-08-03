TOKİ son 3 yılda 213 bin konut yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dünyada yaşanan Kovid-19 salgını ve ekonomik krizlere rağmen son 3 yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konutu tamamladı, 144 bin konutun inşaatına ise devam ediyor.

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, yıllardır dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar inşa eden, kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ, il ve ilçelerde binlerce sosyal konut yapıyor, kentsel dönüşümlerle vatandaşlara güvenli yuvalar kurarak şehirleri yeniliyor.

2002'den bu yana "herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedefi doğrultusunda 1 milyon 170 bin konut hedefine ulaşan TOKİ, yaklaşık 70 bin kişiye de istihdam sağladı.

Kamunun ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, güvenlik ve spor gibi hizmet binalarının ve sosyal donatıların yapımında da önemli projeler geliştirerek vatandaşların hizmetine sunan TOKİ, bu kapsamda 2002'den bugüne bin 389 okul, 269 hastane, 215 öğrenci yurdu, 22 üniversite binası, 997 spor salonu, 99 sağlık ocağı, 2 bin 113 ticari ünite, 19 stadyum, 912 cami olmak üzere 26 bin 134 sosyal donatı inşa etti.

İnşaatı devam eden 64 bin konutun, bu yıl tamamlanması hedefleniyor

Dünyada yaşanan Kovid-19 salgını ve ekonomik krizlere karşın TOKİ tarafından son 3 yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konut, sosyal donatılarıyla şehirlere kazandırıldı. Bu konutların yüzde 95'ini sosyal konutlar oluşturuyor.

TOKİ, 775 şantiyede toplam 144 bin konut ile diğer donatıların inşaatına da devam ediyor.

50 milyar lira yatırımla inşaatı devam eden bu konutlardan 64 bin konut ile 3 bin 200 iş yeri, 15 hükümet konağı, 500 köy evi ve diğer sosyal donatıları bu yıl tamamlamayı planlayan TOKİ, 220 farklı alanda yeni konut projelerinin ihalesini, 66 bin konutun da satış sözleşmesinin gerçekleştirilmesini de bu yıl yaparak, 200 sektörün üretimine, ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak.

TOKİ, afet bölgelerinde yaraları sarıyor

Ülkede yaşanan deprem, sel ve yangınların yol açtığı yaraların sarılması için TOKİ tarafından yapımına başlanan ve kısa sürede büyük bir kısmı tamamlanarak teslim edilen konut projeleri ile vatandaşların barınma ihtiyaçları da karşılandı.

Afet yaşanan illerde afet konutlarının teslimleri ise planlandığı şekliyle etaplar halinde sürdürülüyor. Yıl sonuna kadar bütün afet konutlarının teslim edilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda Elazığ, Malatya, İzmir, Giresun, Rize, Sinop, Bartın, Antalya ve Muğla'da toplamda 40 bin konut ve köy evi, 1900 iş yeri, 2 bin 200 ahır ve sosyal donatılar inşa edildi, bir kısmı da halen devam ediyor.

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları

TOKİ tarafından yurt genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları da sürüyor. Bugüne kadar 179 bin konutun dönüşümü sağlanırken, 45 ilde 108 proje yürütülüyor, yaklaşık 73 bin konutun plan, proje ve inşa süreci devam ediyor.

İstanbul'da ise kentsel dönüşüm projesi kapsamında 22 ilçede 35 projede toplam 27 bin konut ve ticari birimin üretilmesi noktasında önemli çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda 12 bin 73 konut ve ticari ünitenin inşaatı ile yaklaşık 15 bin konut ve ticari ünitenin proje çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşın sosyal konut memnuniyeti

TOKİ tarafından inşa edilen yeni sosyal konutları gezen vatandaşlar, yeni konutlarına kavuşmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Gaziantep TOKİ konutlarından ev sahibi olan Zeynep Topal, "TOKİ'ye başvurduk, kurada bize de çıktı. Ev sahibi olduk, kira öder gibi ödeyeceğiz. Allah izin verirse dairemizi geldik, gördük. Çok güzel." dedi.

Evin işçiliği ve mimarisini de çok beğendiklerini dile getiren Topal, "Anlatılacak gibi değil, yaşayıp göreceğiz. Camimiz var, okulumuz var, bakkalımız var, ulaşımımız güzel, belediye otobüslerimiz çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. TOKİ başkanına, emeği geçen hepsinden Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Burdur'da sosyal konut sahibi Remzi Atıcı ise umduğundan daha güzel, ultra lüks bir evle karşılaştığını dile getirerek, "Yapandan da vesile olandan da Allah razı olsun. Öncelikle Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Kirada oturuyorduk, kira öder gibi şu anda ev sahibi olduk. İnşallah evi olmayanlara da Cenabı Allah aynı şekilde nasip eder." ifadelerini kullandı.

Burdur TOKİ'den ev sahibi olan İsmail Duman da, "Konutlarımız çok güzel. Dairelerimiz gerçekten çok güzel, lüks yapılmış. Bir ev sahibi olmanın senelerdir hayalini kuruyorduk." dedi.