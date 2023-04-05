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05 Nisan 2023 Çarşamba 10:38:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 10:38:00

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları, 10 bin arsa için belli oldu

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TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları, 10 bin arsa için belli oldu. TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları dün tamamlandı ve noter onayından geçerek bugün e-Devlet'e işlendi.

TOKİ İstanbul arsa kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ arsa kura sonuçları dün itibarıyla tamamlandı ve noter onayından geçti. Başvuruda bulunanlar isim listesini sorgulamaya başladı. Bugüne kadar İstanbul TOKİ arsa kura çekiminde 10 bin arsanın hak sahibi belirlendi. Dün son kez çekilen müstakil arsa kura çekimi ile 500 arsanın hak sahibi ve 1000 yedek belirlendi. İşte, TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları ve e-devlet sorgulama ekranı!.

TOKİ İstanbul arsa kura çekimi dün sona erdi. İlk İstanbul TOKİ arsa kuraları 27 Mart'ta çekilmeye başlanmıştı. Bugüne kadar İstanbul TOKİ arsa kura çekiminde 10 bin arsanın hak sahibi belirlendi. Dün son kez çekilen TOKİ İstanbul müstakil arsa kura çekimi ile 500 arsanın hak sahibi ve 1000 yedek belirlendi. TOKİ İstanbul arsa kura çekimi böylece tamamlanmış oldu.

Günde ortalama 1500 hak sahibinin belirlendiği TOKİ İstanbul arsa kura çekimlerinde dün 500 asil ve 1000 yedek hak sahibini belirlemek için kuralar çekildi. Böylece TOKİ arsa kura sonuçları müstakil arsa kategorisinde başvuranların isim listesi dün tamamıyla belli oldu. TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları noter onayını da aldıktan sonra bugün e-Devlet'te yayımlandı.

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ İstanbul için planlanan müstakil arsa kura çekimini dün tamamladı. Böylece TOKİ sonuçları 10 bin müstakil arsa için belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesiyle altyapısı tamamlanmış ve imar planı hazırlanmış müstakil arsalardan hak sahibi olunup olunmadığı e- Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Hak sahibi olup olmadığınızı aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/toki-talep-toplama-projeleri-icin-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama
Etiketler : toki istanbul arsa kura çekimi arsa kura sonuçları

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