  • BIST
    115182
  • Dolar
    6,8584
  • Euro
    7,6994
  • Altın
    388,3990
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Skandal adım: ABD Terörü finanse etmeye devam ediyor
Oxford Üniversitesi açıkladı: İşte koronavirüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke
Faslı uzmanlar: BAE medya üzerinden planlarını uygulayamadı
Zorla savaştırılıyorlar! Hafter bizi mahvetti
"Ekonomik krizin dip noktasını muhtemelen geçtik"
Kırıkkale'de yetiştirilen ana arılar ülke geneline satılabilecek
TİGEM Trakya'nın tarım ve hayvancılığına büyük katkı sağlıyor
ÇAYKUR yaş çay budama bedellerini üretici hesaplarına aktardı
TOKİ'den fırsat üstüne fırsat! 206 arsanın satış ve kiralamasını açık artırmayla yapılacak
TESK esnafın taleplerini Bakan Pekcan'a iletti
AB Komisyonundan 11 Türk kuruluşuna 4,4 milyon avroluk hibe
Yeni Malatyaspor çıkışa geçmeyi hedefliyor
Eskişehirspor kritik virajda
Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Antalyaspor ligde ulaştığı konumla rahatladı
Merkez Bankası faizi neden düşürmedi?
Osman İşleyen öldürüldü!
Altın alış satış fiyatları
Koronavirüse 4 yeni belirti daha ekledi!
Koronavirüs yurtta böyle kol geziyor!
Kurban kesiminde koronavirüs önlemi: Randevuyla yapılacak
İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi
Ege'de şiddetli deprem! İstanbul, İzmir ve Manisa...
Bakanlık'tan oyun salonları için son dakika genelgesi
26 Haziran 2020 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 12:18:00

TOKİ'den fırsat üstüne fırsat! 206 arsanın satış ve kiralamasını açık artırmayla yapılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 26 ilde 206 arsanın açık artırma yöntemiyle satışı ve kiralaması yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ), yapılan açıklamaya göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tekirdağ'da 3 milyon 800 bin 951 metrekare büyüklüğünde 199 arsa satışa sunuldu.

Ayrıca Iğdır, Konya ve İzmir'de bulunan yaklaşık 1 milyon 345 bin 474 metrekarelik 7 arsa da 5 yıl süre ile kiralanacak.

Muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon 305 bin 828 lira olan arsaların satışı ve kiralanması açık artırma yöntemiyle yapılacak.

Müzayede 9 Temmuz Perşembe günü saat 13.30'te Bilkent Otel Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

İnternetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayında da teklif verilebilecek.

Eyüpsultan'da konut ve yol alanları satışa sunuldu

Satışa çıkarılacak ve kiralanacak arsalar, konut, ticaret, rekreasyon alanı, tarım ve çorak arsalar, özel eğitim, sosyal ve kültürel tesis, tarım ve hayvancılık tesis alanı, eğitim, dini tesis, pazar alanı niteliğine sahip.

İstanbul Başakşehir İkitelli'de ticaret ve kapalı spor tesis alanı, Büyükçekmece'de plansız arsalar, Eyüpsultan'da konut ve yol alanları, Pendik'te konut alanları, Tuzla'da turizm, ticaret ve konut alanı nitelikli arsalar satışa sunuldu.

Ankara Gölbaşı Virancık'ta konut, Sincan'da konut ve ticaret, Yenimahalle Yakacık'ta küçük sanayi sitesi ve konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı.

İzmir Aliağa'da konut alanları, Konya Karatay'da küçük sanayi alanları, Balıkesir'de ticaret alanları, Sakarya Karasu'da konut ve park alanları, Afyonkarahisar Çay ilçesinde, konut, sanayi, tarım ve hayvancılık tesis alanı nitelikteki arsalar satışa sunuldu.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER