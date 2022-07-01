TOGG'un fiyatını düşürecek hazırlık!

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01 Temmuz 2022 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 11:50:00

Togg'a ÖTV avantajı: Elektirikli araçlardan alınan vergi oranları değişti

Kaynak: Habertürk

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a ÖTV teşviki geliyor. Meclis gündemine getirilecek torba yasa teklifinin geçmesi durumunda Togg'un ÖTV oranının yüzde 60'tan yüzde 10'a inmesinin önü açılacak. Kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde en son 2021'de yapılan değişikliğin Togg'un da vergi oranını yükselttiğinin altını çizerek, 'Türkiye'de üretilmekte olan aracın ÖTV'sini düşürüp uygun bir fiyat haline getirmeye çalışıyoruz' dedi.

Meclisin gündemine gelmesi beklenen torba yasa teklifine, Türkiye'nin yerli otomobili Togg da dahil olmak üzere, elektrikli araçları yakından ilgilendiren bir maddenin eklendiği ortaya çıktı.

Elektrikli araçların fiyatına doğrudan etki eden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının değiştirilmesini öngören kanun teklifi, yeni ÖTV dilimlerinin getirilmesini ve matrah değerlerinin artırılarak mevcut vergi oranlarının da düşürülmesini kapsıyor.

Yapılması öngörülen değişikliği rakamlar ile anlatmak gerekirse, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 olacak. Aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçların yeni ÖTV oranının ise yüzde 40 olması öngörülüyor.

Habertürk'ün haberine göre; Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde ise, matrah değeri 750 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50, aşanlar ise yüzde 60'lık vergi dilimine girecek.

Yapılması planlanan değişikliği net olarak anlamak için, elektrikli araçlara uygulanan mevcut ÖTV oranlarına da bakmakta fayda var.

En son Şubat 2021'de yapılan düzenleme ile, motor gücü 85 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 10, motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 25, motor gücü 120 kW geçen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı ise yüzde 60 olarak belirleniyor.

Elektrikli otomobillere uygulanan mevcut ÖTV sisteminde matrah değerlerinin dikkate alınmadığını da belirtelim.

Şubat 2021'de yapılan değişiklikten önce ise elektrikli otomobillerde en yüksek ÖTV oranı yüzde 15 seviyesindeydi.

1 Şubat 2021'e kadar, motor gücü 85 kWh'ı geçmeyen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 3, motor gücü 85 kWh ile 120 kWh arasında kalan elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 7 ve motor gücü 120 kWh geçen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı ise yüzde 15 şeklindeydi.

ÖTV'Sİ YÜZDE 60'TAN YÜZDE 10'A DÜŞECEK

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda teklif edilen kanun değişikliğinin Togg ve diğer elektrikli otomobilleri nasıl etkileyeceği ise otomobillerin ürettiği güce göre değişecek.

Yıl sonunda üretimine başlanacak ve 2023'ün ilk aylarında da piyasaya çıkacak yerli otomobil iki farklı güç seçeneğine sahip olacak. Daha önce yapılan açıklamalara göre, Togg'un ilk etapta üreteceği yüzde yüz elektrikli SUV modelin arkadan itişli (RWD) versiyonları 200 beygir, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sunan versiyonları ise 400 beygir güç sunacak.

Beygir gücünü kW'a çevirdiğimizde, arkadan itişli versiyonun 149 kW, dört tekerlekten çekişli daha güçlü versiyonun ise 298 kW gücünde olduğu görülüyor.

Eğer kanun teklifi yasallaşırsa, hali hazırda tüm versiyonları yüzde 60'lık ÖTV dilimine giren Togg'un, arkadan itişli (RWD) versiyonlarının yüzde 10, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonlarının ise yüzde 50 ÖTV'lik dilime girmesinin önü açılacak.

Diğer bir deyişle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) oylanacak kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, Togg'un C-SUV modelinin arkadan itişli versiyonunun matrah değeri, 2023'te piyasaya çıktığı gün eğer en fazla 700 bin TL olursa, aracın perakende satış fiyatı yaklaşık 910 bin TL olacak.

Mevcut düzenlemeye göre ise, Togg'un matrah değeri yine en fazla 700 bin TL olsa bile aracın fiyatının 1 milyon 320 bin TL seviyesinde olacağı görülüyor. Dolayısı ile, yapılması planlanan değişikliğin başta Togg olmak üzere piyasadaki elektrikli otomobillerin fiyatlarına önemli ölçüde indirim yaratacağı anlaşılıyor.

KKTC'NİN YERLİ OTOMOBİLİNE DE YARAYACAK

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yerli ve milli otomobili Günsel de yüzde yüz elektrikle çalışan bir otomobil.

Kanun teklifi yasallaşırsa, motor gücü 140 kW olan Günsel'in de ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 10'a düşürecek.

'YERLİ ÜRETİME KORUMACILIK GETİREN BİR DÜZENLEME'

Kanun teklifi ile ilgili komisyonda açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde en son 2021'de yapılan değişikliğin Togg'un da vergi oranını yükselttiğinin altını çizdi.

Elitaş, "Sadece elektrikli motorlu olanlardan motor gücü 160 kilovatı geçmeyenlerde ÖTV'yi matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 10'a düşürerek, Türkiye'de üretilmekte olan aracın ÖTV'sini düşürüp uygun bir fiyat haline getirmeye çalışıyoruz. 160 kilovatlık sınırdan Türkiye'de üretilen aracın yaklaşık 155 veya 158 kilovat olacağı ile ilgili bir sınır koyuyoruz, yerli üretime bir korumacılık getiren bir düzenleme" ifadelerini kullandı.

Elitaş'ın açıklamaları, söz konusu kanun teklifinin Togg'un fiyatını aşağı çekmek üzere yapıldığını ortaya koyuyor.

Etiketler : Togg ÖTV YERLİ ARABA FİYAT
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