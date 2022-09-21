TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yeni bir özelliğini açıkladı. Bakan Varank TOGG'un fiyatıyla ilgili de ipucu verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için ABD'de soruları yanıtladı.

A Haber'den Mert Hacıalioğlu'nun verdiği bilgiler şöyle: "Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünde 29 Ekim'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan TOGG fabrikasının açılışı yapılacak ve TOGG üretim bandından inecek. 29 Ekim'e az bir zaman kaldı. Fabrika neredeyse tamamlanma aşamasına gelmiş durumda. Bakan Varank konuyla ilgili olarak "Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptık" dedi ve en önemli özelliği de fikri mülkiyet hakkının bize ait olduğunu söyledi.

TOGG VEGAN OLACAK

Araca ilişkin başka detaylar da verdi. Bakan Varank aracın koltuklarının deri olmayacağını ve vegan olacağını söyledi. Hayvanlara zarar verilmeden koltuklar yapılmış olacak.

Bakan Varank, "Şirket politikası gereği hayvanlara zarar vermek istemeyen bir girişim olacak" ifadelerini kullandı. Bu anlamda sektörde TOGG öncü olacak gibi duruyor.

Fiyat ne olacak? Bakan Varank, "Piyasada şu an itibarıyla C sınıfı SUV araçlarla birlikte rekabet edebilecek bir fiyat politikası uygulanacak" dedi. Türkiye'de 81 ilde altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 1500 şart istasyonunun kurulması noktasında çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Öte yandan uzaya gidecek ilk Türk için başvurular alınmıştı. Adaylar arasında bazı seçimler gerçekleştiriliyordu. Sayı 30'dan 15'e indi dedi. Son etapta bu sayı 2'ye indirilecek. Bu kişiler ABD'ye gidip eğitimlerini tamamlayacak. Testlerin ardından uzaya giden ilk Türk netlik kazanacak.