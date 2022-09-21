VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hazır giyim ve konfeksiyondan 8 ayda 14,2 milyar dolarlık rekor ihracat
Pençe Kilit'ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Rakibinin hile yaptığına inanan Carlsen, ilk hamlesinin ardından oyundan çekildi
Semerkant'tan New York'a diplomatik etkinliğin yansımaları
İranlı türbedar, Selçuklu'nun kurucusu Tuğrul Bey'in anıt mezarına evi gibi bakıyor
Gezgin arıcı
Hasan Burak Akyıldız: Ev dekorasyonu ruh sağlığını etkiliyor
Yakup Yıldır: İşte Rapunzel saçların sırrı
TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?
Kovid-19 yeniden mutasyona uğradı mı?
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde 'indirim kampanyası'
"'Türkiye ile aramızı sen bozdun
Türkiye, AB ve ABD'de alarm zillerini çaldıracak
Göndermeli zirve
Latin Amerika çıkarması
23 Eylül'de hesaplaşma vakti
Müzik gecesi
103 bin liralık oturuş
Şiddeti geri çekti
Evliliğimiz güzel gidiyor
Kaybettiği oğluna seslendi
‘Kepçe çıkmışsın annem'
Festivale damga vurdu
21 Eylül 2022 Çarşamba 13:26:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 13:26:00

TOGG 'vegan' olacak! Bakan Varank'tan fiyat açıklaması

Kaynak: A Haber

ABONE OL

Türkiye'nin otomobiliyle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli bilgiler paylaştı. Bakan Varank TOGG'un fiyatıyla ilgili de ipucu verdi. Varank aracın koltuklarının deri olmayacağını ve vegan olacağını söyledi. Peki TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yeni bir özelliğini açıkladı. Bakan Varank TOGG'un fiyatıyla ilgili de ipucu verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için ABD'de soruları yanıtladı.

A Haber'den Mert Hacıalioğlu'nun verdiği bilgiler şöyle: "Cumhuriyetin ilanının yıl dönümünde 29 Ekim'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan TOGG fabrikasının açılışı yapılacak ve TOGG üretim bandından inecek. 29 Ekim'e az bir zaman kaldı. Fabrika neredeyse tamamlanma aşamasına gelmiş durumda. Bakan Varank konuyla ilgili olarak "Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptık" dedi ve en önemli özelliği de fikri mülkiyet hakkının bize ait olduğunu söyledi.

TOGG VEGAN OLACAK

Araca ilişkin başka detaylar da verdi. Bakan Varank aracın koltuklarının deri olmayacağını ve vegan olacağını söyledi. Hayvanlara zarar verilmeden koltuklar yapılmış olacak.

Bakan Varank, "Şirket politikası gereği hayvanlara zarar vermek istemeyen bir girişim olacak" ifadelerini kullandı. Bu anlamda sektörde TOGG öncü olacak gibi duruyor.

Fiyat ne olacak? Bakan Varank, "Piyasada şu an itibarıyla C sınıfı SUV araçlarla birlikte rekabet edebilecek bir fiyat politikası uygulanacak" dedi. Türkiye'de 81 ilde altyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 1500 şart istasyonunun kurulması noktasında çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Öte yandan uzaya gidecek ilk Türk için başvurular alınmıştı. Adaylar arasında bazı seçimler gerçekleştiriliyordu. Sayı 30'dan 15'e indi dedi. Son etapta bu sayı 2'ye indirilecek. Bu kişiler ABD'ye gidip eğitimlerini tamamlayacak. Testlerin ardından uzaya giden ilk Türk netlik kazanacak.

Etiketler : Bakan Varank TOGG TOGG fabrikası
Baba-kız günü

Baba-kız günü
Vize şirketinde sunuculuk yaptım

Vize şirketinde sunuculuk yaptım
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Ayrılıklar da sevdaya dahil

Ayrılıklar da sevdaya dahil
Aydın'ın Ben'i

Aydın'ın Ben'i
30'larımda anne olmak istedim

30'larımda anne olmak istedim
Davul şov

Davul şov
Baba'nın Begüm'ü

Baba'nın Begüm'ü
Dünya müzik listelerinde

Dünya müzik listelerinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes