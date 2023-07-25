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25 Temmuz 2023 Salı 08:43:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 08:43:00

Togg hedef büyütüyor

Kaynak: Yeni Şafak

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Gemlik kampüsündeki 230 bin metrekare kapalı üretim alanını iki katına çıkaracak arsa tahsisi onaylandı. Mevcut fabrikanın bitişiğindeki arsa ile Togg'un yıllık üretim kapasitesi 175 binden 350 bine çıkaracak. Yeni fabrika ile 10 yılda toplam 1 milyon üretim hedefi de tazelenecek.

Yerli elektrikli araç Togg'un Gemlik'te bulunan fabrikasının yanında bir fabrika daha açılabilecek kadar bir alan, üretim kapasitesinin büyütülmesi için rezerve edildi. Toplamda 1,2 milyon metrekare açık ve kapalı alana sahip olan Togg fabrikasında şu anda 230 bin metrekare kapalı üretim alanı bulunuyor.

İKİ KATINA ÇIKACAK

Rezerve edilen alanda bir 230 bin metrekarelik kapalı alan daha oluşturulacak ve 3 yılın sonunda hedeflenen 175 bin araç üretme kapasitesi temelleri atılması planlanan fabrikada üretim bantlarının hazır hale gelmesi ile 350 bin araç üretimine kadar çıkabilecek.

1 MİLYON ÜRETİM HEDEFİ TAZELENECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre; 29 Ekim 2022'de açılan Togg fabrikası kademeli olarak istihdamını da artırdı. Doğrudan ve dolaylı olarak 25 binin üzerinde kişiye ekmek kapısı olan yerli elektrikli otomobilde kapasite artışı ile birlikte istihdamı daha da artıracak. 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon üretilecek Togg, yeni yatırımın hayata geçmesi ile hedef tazeleyecek.

Etiketler : Yerli elektrikli araç Togg 29 Ekim 2022 Togg fabrikası
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