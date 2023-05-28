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28 Mayıs 2023 Pazar 22:03:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 22:03:00

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan seçim değerlendirmesi: Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha çok çalışma zamanı

Kaynak: AA

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu sonuçlarına ilişkin, "Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı." ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." diyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de bir defa daha milli iradenin tecelli ettiğini ve milletin ferasetiyle tercihini yaptığını bildirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında milletimiz geleceğine ve demokrasiye sahip çıkarak, ülkemizin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Artık seçim dönemi bitti. Dün, dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söyleme zamanı. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini daha iyi anlama, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı."

Etiketler : türkiye odalar ve borsalar birliği rifat hisarcıklıoğlu cumhurbaşkanı seçimi
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