VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bartın'da maden ocağında patlama
Türkiye ile Katar arasında anlaşmalar imzalandı
Almanya hükümetinde 'silah ihracatı kuralları' tartışılıyor
Ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Rusya: Kiev ve Harkiv'de askeri yönetim ve enerji unsurlarını vurduk
Bakan Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı
AB'nin yolsuzlukla mücadele ofisine göre Frontex, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas etti
Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
Macron'un açıklamaları Fransa'nın nükleer caydırıcılığı ve "Ukrayna dostluğu"nu tartışmaya açtı
KKTC Dışişleri Bakanı'ndan Rum kesimindeki maçta Türk bayraklarının alınmasına tepki
Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi, buldukları mozaiği çıkarırken yakalandı
Putin: Tüm seferberlik etkinliklerinin yaklaşık 2 hafta içinde sona ereceğini düşünüyorum
MKE Ankaragücü'nün Portekizli oyuncusu Pedrinho, Fenerbahçe maçından 3 puan bekliyor
Van'daki antik kentte 4 metre genişlik ve 6 metre yüksekliğinde sur ortaya çıkarıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Avrupa'da doğum oranlarının düşüşünün Kovid-19 karantinalarıyla ilişkili olduğu belirlendi
TMSF: Akın İpek'in tüm iddiaları İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi
Macaristan'da hükümet, Rusya'ya yönelik yaptırımları halka soruyor
Türkiye'den Bosna Hersek'e Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim hediyesi
Bakan Kirişci: Tahıl koridoru ile kendi üzerimizden fakir ülkelere geçişi sağlayacağız
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan 'grip, bu yıl ağır geçebilir' uyarısı
FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Giresun'da yayanın "çarptığı" otomobilin sürücüsü olayı anlattı
İnsansız helikopter ve kamikazeye yatırım desteği
14 Ekim 2022 Cuma 17:13:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 17:13:00

TMSF: Akın İpek'in tüm iddiaları İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), son bir yılda New York ve Paris'ten sonra Londra'da da kritik bir davanın kazanıldığı bildirildi.

TMSF'den yapılan açıklamada, Fon'un mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Koza Altın'ın İngiltere'de devam eden davasında Yüksek Mahkeme'nin Akın İpek'in tüm iddialarını reddettiği belirtildi.

Koza Altın'ın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek'in Türk mahkemelerinin görevlendirdiği kayyımların İngiltere'de yetkilerinin olmadığı yönündeki iddiasının mahkeme tarafından reddedildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin İngiltere'deki iştiraki olan Koza Ltd.'nin pay sahipliği ve kontrolüne ilişkin davada, TMSF kayyımlarının yetkili oldukları ilk derece mahkemesinin ardından İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından da ortaya konmuş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da incelenen kayyım atamalarına ilişkin Türk yargısı kararlarının tarafsız ve bağımsız olduğu, dolayısıyla kayyım atama kararlarının İngiliz hukuku bakımından da geçerli olduğu karar metninde yer aldı."

Açıklamada, böylelikle son bir yılda New York ve Paris'ten sonra Londra'da da kritik bir davanın kazanılmış olduğu aktarıldı.

"MATBAA SAHİBİYKEN ÖRGÜT MENSUPLARININ DESTEĞİYLE ALTIN MADENİ SAHİBİ OLDU"

Açıklamada, FETÖ firarisi olarak hâlen İngiltere'de bulunan Akın İpek'in, Türkiye'de yaşadığı dönemde düğün davetiyeciliği yapan bir matbaa sahibiyken örgüt mensuplarının desteğiyle altın madeni sahibi olduğu anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kanaltürk televizyonu ve radyosunu satın aldıktan kısa bir süre sonra Bugün TV ile Bugün ve Millet gazetelerini kurdu. Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılana dek örgüt propagandası yapan İpek Medya Grubu'nu finanse etti. Ayrıca, çeşitli vakıf, üniversite ve benzeri eğitim kurumunun kuruluşu ve finansmanı FETÖ adına İpek ailesinin üyeleri tarafından yürütüldü. Öte yandan, Bank Asya'yı kurtarmak için örgüt üyeleri para yatırmaya zorlanırken 2014'teki yerel seçimlerin ardından İpek'in parasını çekerek yurt dışına aktardığı ortaya çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu denetimlerinde, İpek'in halka açık olan ve altın madeni haricinde sürekli zarar beyan eden şirketlerinde usulsüz işlemleri tespit edildi.

Matbaasının halka arzını gerçekleştirdikten sonra kendisine Porsche siparişi veren, küçük yatırımcılardan gelen parayla Hummer cip, yat ve jetler satın alan, hatta VIP koruma harcamalarını dahi kendisi karşılamayan İpek hakkında dava açıldı. Ancak, gerek aile üyeleri gerekse şirket yöneticileri haklarında açılan çok sayıda davadan ceza alırken, İpek'in firari olması nedeniyle dosyası ayrılmış olup mahkeme süreci devam etmektedir. Koza İpek Holding şirketleri hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık bir yıl önce başlatılan ilk soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla şirketlere kayyım atanmıştı. Darbe girişimi sonrasındaysa mahkemeler tarafından, FETÖ şirketlerinde kayyım olarak görevlendirilen TMSF, hâlen İpek'in 15 şirketinin yönetimini sürdürmektedir."

FETÖ ULUSLARARASI MAHKEMEDE ZAMAN GAZETESİ DAVASINI DA KAYBETMİŞTİ

TMSF'nin dünyanın farklı ülkelerinde açılan davalara karşı uluslararası hukuk mücadelesini sürdürmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, geçen yıl, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) nezdindeki 126 milyon avroluk davada, Cascade Investments NV (Cascade) şirketinin tahkim başvurusunun Türkiye'nin lehine sonuçlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kapatılan Zaman Gazetesi başta olmak üzere, matbaalarının ve gayrimenkullerinin sahibi Cihan Medya Dağıtım AŞ hisselerinin yüzde 99,94'lük kısmının sahibi olduğunu iddia eden Cascade adlı şirketin suçlamaları mesnetsiz bulunarak yetkisizlik kararı verildiği anımsatıldı.

Etiketler : tmsf akın ipek dava fetö zaman gazetesi
Yürüyen servet

Yürüyen servet
‘Kadere Karşı' gelemedi

‘Kadere Karşı' gelemedi
3 kişilik Yıldırım Ailesi pozu

3 kişilik Yıldırım Ailesi pozu
Türk dizileri Cannes yolcusu

Türk dizileri Cannes yolcusu
Flamingoların Demre'deki yeni evi

Flamingoların Demre'deki yeni evi
Sahne mutluluğu

Sahne mutluluğu
Ağlatan kına

Ağlatan kına
Çekiştirmeyin kıyafetlerimi!

Çekiştirmeyin kıyafetlerimi!
Kız bebek geliyor

Kız bebek geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX