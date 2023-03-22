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22 Mart 2023 Çarşamba 11:56:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 11:56:00

TMO stokları ramazanda oluşabilecek spekülatif fiyat artışlarına karşı hazır

Kaynak: AA

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ramazanda bazı ürünlerde yaşanabilecek spekülatif fiyat artışlarına karşı stoklarının hazır olduğunu bildirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, yarın başlayacak ramazan öncesi deprem bölgesinde yürütülen faaliyetler ile hububat ve bakliyat piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu belirten Güldal, TMO'nun da alım sınırı ve cins kotası koymadan alım yaptığını söyledi.

Güldal, deprem bölgesinde yaklaşık 160 bin tonluk tarımsal ürünün TMO'nun depolarına geldiği bilgisini vererek, bu kapsamda ilgili üreticilere 900 milyon liralık ödeme yapıldığını kaydetti. Bu ödemenin bölgedeki üreticilerin üretime devam etmesi çok önemli bir destek olduğunu vurgulayan Güldal, bölgedeki ofislerinin de ihtiyaç duyulan kurumlara tahsis edildiğini dile getirdi. Güldal, TMO'nun ayçiçeği yağı ve pirinç gibi görev alanındaki ürünlerden yaklaşık 6 bin ton ürünün deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için AFAD'a verildiğini aktardı.

Yaklaşık 12 bin ton unun depremden hemen sonra ekmek ihtiyacı için bölgeye yönlendirildiğini vurgulayan Güldal, sonrasında 10 bin ton unun da AFAD'ın yönlendirdiği yerlere gönderildiğini ifade etti.

Güldal, TMO'nun bölgede faaliyetlerine aktif olarak devam ettiğini belirterek, burada çalışan personelin barınma ihtiyacı için prefabrik ev yapım çalışmalarının bitmek üzerek olduğunu söyledi.

"TMO'NUN FİYATLARI ŞU ANDA PİYASADAKİ EN UYGUN FİYATLAR"

Güldal, TMO'nun gıda arz güvenliği için çok önemli bir kurum olduğuna dikkati çekerek, stoklara sürekli takviye yaptıklarını bildirdi.

Piyasayı regüle ettiklerini anlatan Güldal, "Un ve hayvan yemi regülasyonu yapıyoruz. Özellikle tarım ürünlerinde herhangi bir eksiklik olmaması için iç alımlara ilave olarak dış alımlarla da kendimizi en kötü senaryoya göre hazırlıyoruz. Stoklarımız güçlü ve yeterli. Özellikle bazı ürünlerde spekülatif fiyat artışlarını önleyecek stoklarımız da var, yetkilerimiz de var. Biz bunları kullanmaya hazırız, zaman zaman da kullanıyoruz." dedi.

Güldal, TMO'nun görev alanında başta bakliyat ve hububat ürünleri geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ayçiçeği yağı (5 kilogram) geçen yıl hazirandan itibaren 135 liradan satılıyor. Piyasa da bizim fiyatlarımıza gelmiş durumda. Pirinç, mercimek, fındık ürünleri ve üzüm ürünlerini başta Tarım Kredi Marketlerin tamamında, TMO satış yerlerinde ve PttAVM üzerinden satıyoruz. Tüketicilerimiz bu ürünleri çok ucuz fiyata temin edebilirler. Özellikle ramazan dolayısıyla ürünlerimizin ambalajlanmasını, paketlenmesini ve sevkiyatını 2-3 misli artırdık. Herkes TMO ürünlerine ulaşabilsin diye ürünlerimizi sevk ediyoruz. TMO'nun fiyatları şu anda piyasadaki en uygun fiyatlar. Hazirandan bu yana ürünlere zam yapmadık. Şu anda da bir zam yapmayacağız."

Etiketler : toprak mahsulleri ofisi ahmet güldal ramazan fiyat artışları

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