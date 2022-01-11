VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuzey Kore bölgeyi karıştırdı
Süper grip Kovid'den daha ağır
Stokçular şimdi yandı!
Hesabını TL'ye çevirene destek!
Büyükelçi Serdar Kılıç'a özel görev
Akdeniz'de korkutan deprem!
Koronayı ağır geçirenlerde akciğer hasarı riski var
Anne sütünü dereotu ve rezeneyle artırın
Menopozda 'günde 400 gram sebze' uyarısı
Kreş hastalıkları bağışıklığı geliştiriyor
İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
Akdeniz bölgesinin batısı için fırtına uyarısı
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Bakan Soylu: Tüm tedbirleri başarıyla uyguladık
Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı
Türkiye'de 65 bin 236 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'nin ilk cep uydusu 13 Ocak'ta uzaya fırlatılacak
NATO, Rusya ile bu haftaki görüşmelerden hemen sonuç beklemiyor
Çelik'ten HDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafına tepki
Pfizer'in Kovid-19 ilacının AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı
Silah kazası sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 838 bine yaklaştı
Macron, sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini açıkladı
11 Ocak 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 08:30:00

TL mevduat dönüşümüne düzenleme... Hesabını TL'ye çevirene destek!

Kaynak: IHA-DHA

ABONE OL

Döviz ve altın hesaplarının TL mevduatına dönüşüm esaslarında değişiklik yapıldı. Buna göre şirket ve kurumlar da artık döviz hesabını TL mevduata dönüştürebilecek. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek.

Merkez Bankası tarafından Döviz hesaplarının Türk Lirası mevduata dönüşüm esaslarında değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Şirket ve kurumlar da artık döviz hesabını TL mevduata dönüştürebilecek. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tebliğin amacının yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtildi.

Aynı Tebliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına bent eklendi. Buna göre Bankalar ve Merkez Bankası'nın belirlediği mali kuruluşlar ise uygulamadan yararlanamayacak. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli mevduat hesabı açabilecek. Dolar, Euro ve sterlin cinsindeki döviz hesapları ile katılım hesapları Türk Lirası'na dönüştürülebilecek. Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacağı belirtildi. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütecek.

Etiketler : Döviz ve altın hesapları TL TL mevduatına dönüşüm
Reklam piyangosu

Reklam piyangosu
Aşk yaşadığı iddialarını yalanladı

Aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Zengin çocuğu olmak çok zor

Zengin çocuğu olmak çok zor
Annesinin kopyası çıktı

Annesinin kopyası çıktı
İddialı açıklama

İddialı açıklama
O sözler Fahriye'ye mi?

O sözler Fahriye'ye mi?
Uzay ağlattı

Uzay ağlattı
2 saatlik performans

2 saatlik performans
Yazdı, çaldı, söyledi

Yazdı, çaldı, söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER