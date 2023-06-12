TİSK Başkanı Akkol'dan asgari ücrete ara zam açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a hayırlı olsun ziyaretinin ardından, basın mensuplarına açıklamada bulundu ve soruları yanıtladı.

Ziyarette Bakan Işıkhan'a çalışma hayatının problemlerini arz etme fırsatı bulduklarını belirten Akkol, hem çalışanlar hem işverenler perspektifinden öncelik verdikleri konular ve gelecek dönemki çalışmalarını dile getirdiklerini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrete yapılacak ara zammı belirlemek için ilk toplantısını yarın yapacağını anımsatan Akkol, şöyle konuştu:

"TİSK'in duruşu belli. Ülkemizin ve çalışma hayatımızın önceliği olan her konu bizim için de önceliklidir. Şu an kamuoyunda asgari ücretin güncellenmesine ilişkin bir beklenti var. Biz de bu beklentiyi karşılamak için Türk işverenleri olarak neler yapabilirizi masaya getireceğiz. Bu süreçte sosyal diyaloga önem veriyoruz. Yeni ekonomi programını nasıl destekleyebilirizi ve sorunların çözümüne nasıl katkı sağlayabilirizi düşünüyoruz. Çalışanlar tarafında beklentiye sahip konuları nasıl desteklerize odaklanıyoruz. Bunu sosyal diyalogla yapıyoruz. TÜRK-İŞ başta olmak üzere işçi kesiminin tüm üyeleriyle istişare halindeyiz. Bakanımız da sosyal diyalogu iyi bilen bir isim, uyumlu bir şekilde çalışacağımızı biliyoruz."

"MUTABAKATLA İMZA ATTIĞIMIZ BİR SÜREÇ TEMENNİ EDİYORUM"



İşçi, işveren ve kamu ayrımını sevmediğini dile getiren Akkol, "Biz aynı gemideyiz, tek bir ülkemiz ve tek bir çalışma hayatımız var. İstihdam, çalışanlar ve işverenler bunlar birbirinden ayrılabilen unsurlar değil. İşverenler olacak ki istihdam olacak, birileri ücret ödeyecek. Çalışanlar iyi gelire sahip olsun ki refah olsun. Bunlar birbiriyle entegre konular. Bu konuları bütün unsurlarıyla değerlendirip, ülkemiz için en hayırlı ve güzel şekilde tamamlamaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Asgari ücretin, çalışanlar ve aileleriyle toplumun büyük bir bölümünü ilgilendirdiğine dikkati çeken Akkol, şöyle devam etti:

"Hızlı bir şekilde, üçlü mutabakatla yani işçi ve işverenin razı olduğu, kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakatla bu süreci tamamlama arzusundayız. Önümüzde bayram var. Bayrama girmeden bu sürecin tamamlanmasını istiyoruz. Ortak mutabakatla imza attığımız güzel bir süreç temenni ediyorum."

"ARA DÖNEM ARTIŞ YAPILMASINDA MUTABIKIZ"



Akkol, asgari ücretin 500 dolar seviyesine yükseltilmesi yönündeki bazı açıklamaların anımsatılması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeyiz. Başka para birimiyle asgari ücret veya başka ücretler belirlenmiyor. Komisyon her şeyi dikkate alıyor. Kurları, enflasyonu, alım gücünü, istihdamı, işverenler üzerindeki yükü, ihracat üzerindeki baskıyı da dikkate alıyor. Yüzden fazla parametre değerlendirilecek. Burada iyi niyet var. Enflasyon düşüş trendinde, buna rağmen biz de Türk işverenleri olarak ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. 'Ara dönem olmasın, yıl sonu beklenilsin' gibi bir görüşümüz yok. İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz."

"İŞVEREN DESTEĞİNİN ARTIRILMASINI TALEP ETTİK"



Asgari ücret işveren desteğinin artırılması yönünde bir taleplerinin olup olmadığının sorulması üzerine Akkol, şu yanıtı verdi:

"Hem asgari ücretin üçlü mutabakatla imzalanması hem işverenlerin istihdamın devam etmesi hem de çalışanların gelirinin artması çok kritik. Bunları gündemimizde tutacağız. İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi konusunda Sayın Bakanımıza talebimizi arz ettik. İşveren desteğinin özellikle belirli büyüklükteki işverenler için artırılarak vermesi önemli. Ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmında artık vergi alınmıyor. Bu konuda dünyadaki beş ülkeden biri olduk. Türk çalışma hayatı olarak devletimizin liderliğinde muazzam bir işbirliğine imza attık. Bu tür güzel uygulamaları artırmaya ihtiyacımız var. Çalışanların da refah seviyesini daha fazla artıracak gelir vergisi dilimlerinde ve oranlarında güncellemeler yapılabilir. TİSK olarak bunun altına imza atmaya devam edeceğiz."

Akkol, deprem bölgesinde Türk işverenin kamuyla birlikte muhteşem işler yaptığını ifade ederek, "Odağımız yine depremden etkilenen yerlerde olacak. Biz buradaki istihdamı da destekleyecek her türlü konunun altına imzamızı atarız." dedi.

Akkol'a ziyaretinde TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da eşlik etti.