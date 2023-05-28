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28 Mayıs 2023 Pazar 23:54:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 23:54:00

TİSK Başkanı Akkol, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti

Kaynak: AA

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, seçimin ardından artık her zamankinden daha fazla çalışılması ve ülkece el birliğiyle üretilmesi gereken bir süreçte olunduğunu belirterek, "İşverenler olarak, yeni dönemde sosyal refah ortamının gelişmesini ve ülke rekabetçiliğimizin üst seviyelere hızla taşınmasını temenni ediyoruz. Bu temennimizin çalışma hayatımıza odaklanarak ve sosyal diyalogla birlikte mümkün olacağı inancındayız. Bunun için TİSK olarak her zaman olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

"SEÇİMİN ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ"

Bugüne kadar tüm çalışmaları, işçi, işveren, kamu ortak faydası ve sosyal diyalog ekseninde, tüm paydaşlarla işbirliği içinde yürüttüklerini vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"Tüm ücretlerde asgari ücrete kadar olan tutarın vergi dışı bırakılması, Beyaz Bayrak uygulamasının devreye alınması başta olmak üzere çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren pek çok konuda birlikte yol aldık. Bir kez daha işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar için teşekkür ederiz. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmaların yeni dönemde de artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bundan sonra da tüm birikimimizle ülkemizi ve çalışma hayatımızı en iyi noktaya taşımak için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını diler, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederiz."

Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı seçimi tisk özgür burak akkol
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