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26 Haziran 2020 Cuma 12:03:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 12:03:00

TİGEM Trakya'nın tarım ve hayvancılığına büyük katkı sağlıyor

Kaynak: AA

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Türkgeldi Tarım İşletmesi, yürüttüğü tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle Trakya'da üretime önemli ölçüde katkı sağlıyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 18 bin dönüm arazide gebe düve ve erkek buzağı yetiştiriyor, sertifikalı hububat tohumu ve süt üretimi yapıyor.

İşletmedeki büyükbaş hayvanların kaba yem ihtiyaçları için 2 bin dönüm arazide yonca, fiğ ve silajlık mısır ile ikinci ürün yağlık ayçiçeği yetiştiriliyor.

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürü Osman İbican, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİGEM olarak Trakya'yı temsil eden tek işletme konumunda bulunduklarını söyledi.

İşletme bünyesinde büyükbaş hayvanların hastalıktan ari bir şekilde yetiştirildiğini dile getiren İbican, şöyle devam etti:

"1200'ü ana baş olmak üzere 3 bin baş hastalıktan ari siyah-alaca ırkı sığır yetiştiriciliği yapıyoruz. Yıllık 1000 baş da buzağı üretiyoruz. Günlük 20 ton süt hijyenik şartlarda el değmeden üretilerek piyasaya arz ediliyor. Yıllık üretimlerimizden 100 baş damızlık gebe düve ve 450 baş damızlık erkek buzağının satışını yapıyoruz. Üretilen çiftlik gübresinin tamamını da işletme arazilerindeki hububat üretimlerinde kullanıyoruz."

"Sertifikalı tohumla buğday verimi yüzde 25 artıyor"

6 bin dekar alanda da sertifikalı buğday tohumu ürettiklerini belirten İbican, "Üretimi yapılan 3 bin 300 ton buğdayın yaklaşık 2 bin 500 tonu sertifikalı buğday tohumluğu olarak çiftçilerimize sunulmaktadır. Sertifikalı hububat tohumu, verimi yaklaşık yüzde 25 artırıyor. Dolayısıyla çiftçi için avantaj oluyor. Aynı zamanda ülke ekonomisine artı bir değer kabul edilebilir." dedi.

İbican, yaklaşık 160 kişinin istihdam edildiği işletmede, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve destekleriyle üretime ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

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